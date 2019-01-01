У Ковелі побільшало матерів-героїнь





Перше засідання виконавчого комітету у нинішньому році розпочалося із урочистого моменту, - пише



Міський голова Олег Кіндер та начальник управління соціального захисту Софія Сагаль вручили ковельчанкам, які удостоєні почесного звання «Мати-героїня», посвідчення та нагрудні знаки.



За виховання п'ятьох дітей відзнаку отримала Олена Сергіївна Федчук. У Бабич Наталії Василівни - восьмеро дітей.



Нагадаємо, що відзнаки отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Крім того, забезпечили їм належні умови для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві ковельчанки отримали звання «Матері-героїні».Перше засідання виконавчого комітету у нинішньому році розпочалося із урочистого моменту, - пише КовельPost Міський головата начальник управління соціального захистувручили ковельчанкам, які удостоєні почесного звання «Мати-героїня», посвідчення та нагрудні знаки.За виховання п'ятьох дітей відзнаку отримала. У- восьмеро дітей.Нагадаємо, що відзнаки отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Крім того, забезпечили їм належні умови для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

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