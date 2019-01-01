У Ковелі побільшало матерів-героїнь
Сьогодні, 10:37
Дві ковельчанки отримали звання «Матері-героїні».
Перше засідання виконавчого комітету у нинішньому році розпочалося із урочистого моменту, - пише КовельPost.
Міський голова Олег Кіндер та начальник управління соціального захисту Софія Сагаль вручили ковельчанкам, які удостоєні почесного звання «Мати-героїня», посвідчення та нагрудні знаки.
За виховання п'ятьох дітей відзнаку отримала Олена Сергіївна Федчук. У Бабич Наталії Василівни - восьмеро дітей.
Нагадаємо, що відзнаки отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Крім того, забезпечили їм належні умови для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.
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Перше засідання виконавчого комітету у нинішньому році розпочалося із урочистого моменту, - пише КовельPost.
Міський голова Олег Кіндер та начальник управління соціального захисту Софія Сагаль вручили ковельчанкам, які удостоєні почесного звання «Мати-героїня», посвідчення та нагрудні знаки.
За виховання п'ятьох дітей відзнаку отримала Олена Сергіївна Федчук. У Бабич Наталії Василівни - восьмеро дітей.
Нагадаємо, що відзнаки отримують багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Крім того, забезпечили їм належні умови для інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.
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