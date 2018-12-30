У Луцьку будуватимуть житло для прикордонників





Відповідні документи є у розпорядженні



Зокрема, нове житло для прикордонників будуватимуть у Києві, Львові, Луцьку, Білгороді-Дністровському, що на Одещині, та у Мостиськах, що біля кордону з Польщею на Львівщині.



У Луцьку під будівництво житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби та членів їх сімей виділяється ділянка, які розташована на вулиці Стрілецька, 6.

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