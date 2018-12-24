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Свято Василія Великого: прикмети та традиції

Свято Василія Великого: прикмети та традиції
14 січня 2019 року святкують Старий Новий Рік та іменини Василя. Василь є покровителем свиней, відтак господарі, які мають тварин моляться йому, щоб тваринки не хворіли.

Саме з цього дня вважається, що різдвяні святки добігають до кінця, – пише 24tv.ua.

Старий Новий рік відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. Традиція зустрічати Старий Новий Рік прийшла після 1918 року, коли ввели григоріанський календар.

Старий Новий Рік відзначають у Молдові, Вірменії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Сербії, у Македонії та Швейцарії.

У перший день Старого Нового Року в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро.

Народні прикмети на 14 січня:

– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.
– На Василя туман – до урожаю.
– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, рік буде багатий на мед.
– Завірюха у Василів вечір віщує великий урожай горіхів.

Що можна робити 14 січня

1. На Старий Новий рік треба бути радісними, веселими та добродушними. Адже як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.

Що не можна робити 14 січня

1. Не виносьте 14 січня з хати сміття, адже винесете щастя.

2. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.

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Теги: свято, Волинь, церква, релігія
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