Свято Василія Великого: прикмети та традиції





Саме з цього дня вважається, що різдвяні святки добігають до кінця, – пише



Старий Новий рік відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. Традиція зустрічати Старий Новий Рік прийшла після 1918 року, коли ввели григоріанський календар.



Старий Новий Рік відзначають у Молдові, Вірменії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Сербії, у Македонії та Швейцарії.



У перший день Старого Нового Року в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців.



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро.



Народні прикмети на 14 січня:



– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.

– На Василя туман – до урожаю.

– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, рік буде багатий на мед.

– Завірюха у Василів вечір віщує великий урожай горіхів.



Що можна робити 14 січня



1. На Старий Новий рік треба бути радісними, веселими та добродушними. Адже як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.



Що не можна робити 14 січня



1. Не виносьте 14 січня з хати сміття, адже винесете щастя.



2. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 січня 2019 року святкують Старий Новий Рік та іменини Василя. Василь є покровителем свиней, відтак господарі, які мають тварин моляться йому, щоб тваринки не хворіли.Саме з цього дня вважається, що різдвяні святки добігають до кінця, – пише 24tv.ua Старий Новий рік відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. Традиція зустрічати Старий Новий Рік прийшла після 1918 року, коли ввели григоріанський календар.Старий Новий Рік відзначають у Молдові, Вірменії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Сербії, у Македонії та Швейцарії.У перший день Старого Нового Року в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро.– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.– На Василя туман – до урожаю.– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, рік буде багатий на мед.– Завірюха у Василів вечір віщує великий урожай горіхів.1. На Старий Новий рік треба бути радісними, веселими та добродушними. Адже як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.1. Не виносьте 14 січня з хати сміття, адже винесете щастя.2. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.

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