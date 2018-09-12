У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок





Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що 13 січня о 07:17 у Луцьку на проспекті Молоді зайнялось сміття в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.



На місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які о 07:42 ліквідували загорання.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в підвалі багатоповерхівки горіло сміття.Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.Зазначають, що 13 січня о 07:17 у Луцьку на проспекті Молоді зайнялось сміття в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.На місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які о 07:42 ліквідували загорання.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію