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У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок

У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок
У Луцьку в підвалі багатоповерхівки горіло сміття.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що 13 січня о 07:17 у Луцьку на проспекті Молоді зайнялось сміття в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.

На місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які о 07:42 ліквідували загорання.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: пожежа, Луцьк, Молоді, сміття
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