У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок
Сьогодні, 11:43
У Луцьку в підвалі багатоповерхівки горіло сміття.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що 13 січня о 07:17 у Луцьку на проспекті Молоді зайнялось сміття в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.
На місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які о 07:42 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що 13 січня о 07:17 у Луцьку на проспекті Молоді зайнялось сміття в підвальному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку.
На місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру, які о 07:42 ліквідували загорання.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Порошенко таки приїде на Волинь
Сьогодні, 11:54
У селі на Волині через необережність власника згоріла хата
Сьогодні, 11:47
У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок
Сьогодні, 11:43
В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій
Сьогодні, 11:32
На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки
Сьогодні, 11:23