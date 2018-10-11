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Волинські бігуни почали новий рік з перемог на київських змаганнях

Волинські бігуни почали новий рік з перемог на київських змаганнях
Волинські легкоатлети вибороли призові нагороди на "Різдвяних стартах" у Києві.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.

"Успішний початок нового легкоатлетичного року! На "Різдвяних стартах" у Києві Данило Даниленко і Ерік Костриця фінішували у призах", - йдеться у повідомленні.

Так, Данило був першим на 400 метрах із 48.50 с, а Ерік — третім на 60 метрах із 6,81 с, тільки миті програвши Сергію Смелику (6,74) і Василю Макуху (6,78).

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Теги: спорт, легка атлетика
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