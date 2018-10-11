Волинські бігуни почали новий рік з перемог на київських змаганнях





Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.



"Успішний початок нового легкоатлетичного року! На "Різдвяних стартах" у Києві Данило Даниленко і Ерік Костриця фінішували у призах", - йдеться у повідомленні.



Так, Данило був першим на 400 метрах із 48.50 с, а Ерік — третім на 60 метрах із 6,81 с, тільки миті програвши Сергію Смелику (6,74) і Василю Макуху (6,78).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські легкоатлети вибороли призові нагороди на "Різдвяних стартах" у Києві.Про це повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області."Успішний початок нового легкоатлетичного року! На "Різдвяних стартах" у Києвіфінішували у призах", - йдеться у повідомленні.Так, Данило був першим на 400 метрах із 48.50 с, а Ерік — третім на 60 метрах із 6,81 с, тільки миті програвши(6,74) і(6,78).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію