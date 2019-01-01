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Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату

Прихожани собору на Волині виходять із Московського патріархату
На зборах парафії у Берестечку Горохівського району на Волині учасники одноголосно підтримали перехід Свято-Троїцького собору у Православну церкву України.

Збори відбулися у понеділок, 14 січня, у Берестечківському будинку культури після святкового концерту, повідомляє Район.Горохів.

Участь у заході взяло понад дві сотні людей. Про перебіг зборів розповів директор місцевого краєзнавчого музею Олег Дергай.

Настоятель собору, Берестечківський благочинний отець Дмитро Петрущак на збори не прийшов. Парафіяни хочуть, щоб настоятель ішов разом із громадою, але прозвучало, що за умови відмови громада буде шукати ново священика.

На зборах виступили Берестечківський міський голова Валентина Залевська, настоятель берестечківської Святодухівської церкви УПЦ Київського патріархату отець Володимир Курчин, які пояснювали чому варто приєднатися до ПЦУ.

А колишній міський голова Лариса Сікорська пропонувала відкласти питання переходу, яке, на її думку, не на часі. Однак, люди під час її виступу просто тупали ногами.

Учасники одноголосно підтримали вихід з УПЦ Московського патріархату, але вирішили ще зібрати підписи серед усіх прихожан собору у Берестечку і сусідньому селі Старики.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, цекрва, прихожани, перехід, Берестечко
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