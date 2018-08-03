У лісництві на Волині почали розводити фазанів





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Така практика на Волині не нова. Вже не раз лісівникам вдалося переконатися: птахи почуваються у наших краях досить добре і на волі дають потомство.



Комфортно пернатим і в звірівському фазанарії. Тут для них створено всі умови, є постійний правильний догляд та збалансоване харчування. Тож, припускає директор підприємства Сергій Тишковець, птахи скоро дадуть потомство і влітку їх випускатимуть на волю.



Щодо фазанів, то ці птахи витримують температуру до -40 градусів за умови наявності корму. Самці мають красиве яскраве забарвлення, на другому році життя в них виростає довгий хвіст. Пір’я самок сірого кольору – це, пояснюють мисливці, щоб вона могла заховатися в заростях і висидіти яйця.



Першочергове призначення фазанарія – поповнення фауни господарства, а вже тоді, якщо чисельність буде достатньою, – для проведення полювань.



Загалом на території ДП «Звірівське ЛМГ», мисливські угіддя якого займають понад 22 тис. га, живуть олені, лані, козулі, дикі кабани, зубри, є заєць, лис. Про них також дбають місцеві єгері. Постійна підгодівля триває протягом року. А в холодний період – особливо. Для цього лісівники збудували 30 спеціальних підгодівельних майданчиків, куди щодня доставляють ласощі для диких мешканців лісу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У державному підприємстві «Звірівське лісомисливське господарство» почали розводити фазанів. Восени минулого року на території підприємства збудували спеціальний вольєр, спорядили його необхідними для проживання птахів речами і придбали на Рівненщині 200 молодих фазанів.Про це пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.Така практика на Волині не нова. Вже не раз лісівникам вдалося переконатися: птахи почуваються у наших краях досить добре і на волі дають потомство.Комфортно пернатим і в звірівському фазанарії. Тут для них створено всі умови, є постійний правильний догляд та збалансоване харчування. Тож, припускає директор підприємства Сергій Тишковець, птахи скоро дадуть потомство і влітку їх випускатимуть на волю.Щодо фазанів, то ці птахи витримують температуру до -40 градусів за умови наявності корму. Самці мають красиве яскраве забарвлення, на другому році життя в них виростає довгий хвіст. Пір’я самок сірого кольору – це, пояснюють мисливці, щоб вона могла заховатися в заростях і висидіти яйця.Першочергове призначення фазанарія – поповнення фауни господарства, а вже тоді, якщо чисельність буде достатньою, – для проведення полювань.Загалом на території ДП «Звірівське ЛМГ», мисливські угіддя якого займають понад 22 тис. га, живуть олені, лані, козулі, дикі кабани, зубри, є заєць, лис. Про них також дбають місцеві єгері. Постійна підгодівля триває протягом року. А в холодний період – особливо. Для цього лісівники збудували 30 спеціальних підгодівельних майданчиків, куди щодня доставляють ласощі для диких мешканців лісу.

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