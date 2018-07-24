Волинські підприємці платитимуть понад 125 тисяч за кожного нелегального працівника

З 1 січня 2019 року на Волині збільшили розміри штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.Про це повідомили у прес-службі Луцькради.Відповідно до положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 4 173 грн. Відповідно, змінився розмір фінансової відповідальності, передбаченої за порушення законодавства про працю згідно норм статті 265 Кодексу законів про працю України, і на сьогодні складає:– за недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування таподатків 125 190 грн (30 мінімальних заробітних плат) - щодо кожного працівника за такі порушення:- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудовогодоговору;- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплатиєдиного внеску.- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці(наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці)- недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбаченнях законами України.- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законом про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.- порушення інших вимог трудового законодавства.Суб'єкта господарювання, його посадових осіб можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності, а саме підприємство — до фінансової відповідальності на підставі результатів інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування.Штраф накладається, якщо під час проведення заходуконтролю встановили порушення законодавства про працю. Для визначення розміру штрафу застосовується мінімальна заробітна плата у розмірі, встановленому на момент виявлення порушення.Державний контроль за додержанням законодавства про працюздійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення з питань:1) своєчасної та у повному обсязі оплати праці;2) додержання мінімальних гарантій в оплаті праці;3) оформлення трудових відносин.Відповідно до п. 5 цього Порядку передбачено виключно такі підстави для здійснення інспекційних відвідувань:1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правилаоформлення трудових відносин;3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів пропорушення законодавства про працю;5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду(контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;6) за інформацією:1. Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;2. ДФС та її територіальних органів про:- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;- факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;- факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;- роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску назагальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;3. Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:- роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;- роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків; працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;- роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України “Про відпустки”);- роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;- роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;- роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.