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На Волині через продаж комунального майна завели «кримінал» на міську раду

На Волині через продаж комунального майна завели «кримінал» на міську раду
Посадові особи Нововолинської міської ради без проведення аукціону чи конкурсу здійснили продаж приміщень комунального майна, у тому числі об’єктів нерухомості комунального підприємства «Консоль» ЖКО Нововолинської міської ради колишнім його орендарям.

Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 11-го січня 2019 року, що опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, - повідомляє БУГ.

“Своїми діями відповідальні особи позбавили інших суб’єктів отримати вказані приміщення у приватну власність з можливістю надходження до місцевого бюджету більшої суми коштів за проданий об`єкт нерухомого майна комунальної власності”, – йдеться в документі.

Прокурор Тетяна Тиха в судовому засіданні клопотала про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи, що протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовими особами Нововолинської міської ради своїм службовим становищем, що виразилось у продажі комунального майна з порушенням Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (даний закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям 18-го січня 2018 року нового закону “Про приватизацію державного і комунального майна”, – ред.) заподіяно шкоду інтересам територіальної громади у виді ненадходження коштів, розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 28.12.2018 за №42018031060000071 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.

Заступник міського голови Олександр Громик у коментарі «БУГу» повідомив, що всі процедури по продажу комунального майна були проведені згідно чинного законодавства, з січня 2018 року керувалися новим законом.

«На початку тижня надійшов запит разом з ухвалою суду від прокуратури з повідомленням про вилучення документів по приватизації за три роки, з 2016 по 2018. Проти яких посадових осіб відкрите кримінальне провадження не знаю, не вказано яких. Порушення закону про приватизацію не було», – розповів Громик.

Він також зазначив, що не знає, про яке саме майно, що продали з порушенням законодавства, мають на увазі і в ухвалі не вказано.

Щодо об‘єктів нерухомості комунального підприємства «Консоль», Громик повідомив, що продали чотири об‘єкти. Один через аукціон, а три шляхом викупу попередніми орендарями. Та при цьому керувалися нормами законодавства, відповідно до яких орендар має право на першочерговий викуп нерухомості, якщо він здійснив поліпшення більше як на 25% балансової вартості орендованого приміщення.

«Ідею з ліквідацією «Консолю» виношували років три. Підприємство працює на бюджетних умовах, замовлень немає. Основний прибуток об’єкти нерухомості мали від передачі майна в оренду. Так як в приміщеннях здійснюють підприємницьку діяльність, нам вигідніше продати економічно-неефективну комунальну власність. Перевіряли кошториси та акти виконаних робіт, оплату. Далі зроблені поліпшення проходили свою експертизу і вираховувався відсоток від вартості приміщення. Власник має право скористатися викупом, бо це передбачено законодавство, тут порушень не було», – говорить Громик.

На головному фото – один із об‘єктів КП «Консоль», який був проданий через аукціон на сайті Прозорро.Продажі 24-го жовтня 2018 року. Приміщення ніким не використовувалося.

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Теги: продаж, аукціон, Нововолинська міська рада, кримінал, комунальне майно
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