На Волині через продаж комунального майна завели «кримінал» на міську раду





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 11-го січня 2019 року, що опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, - повідомляє



“Своїми діями відповідальні особи позбавили інших суб’єктів отримати вказані приміщення у приватну власність з можливістю надходження до місцевого бюджету більшої суми коштів за проданий об`єкт нерухомого майна комунальної власності”, – йдеться в документі.



Прокурор Тетяна Тиха в судовому засіданні клопотала про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи, що протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовими особами Нововолинської міської ради своїм службовим становищем, що виразилось у продажі комунального майна з порушенням Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (даний закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям 18-го січня 2018 року нового закону “Про приватизацію державного і комунального майна”, – ред.) заподіяно шкоду інтересам територіальної громади у виді ненадходження коштів, розмір якої встановлюється.



Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 28.12.2018 за №42018031060000071 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.



Заступник міського голови Олександр Громик у коментарі «БУГу» повідомив, що всі процедури по продажу комунального майна були проведені згідно чинного законодавства, з січня 2018 року керувалися новим законом.



«На початку тижня надійшов запит разом з ухвалою суду від прокуратури з повідомленням про вилучення документів по приватизації за три роки, з 2016 по 2018. Проти яких посадових осіб відкрите кримінальне провадження не знаю, не вказано яких. Порушення закону про приватизацію не було», – розповів Громик.



Він також зазначив, що не знає, про яке саме майно, що продали з порушенням законодавства, мають на увазі і в ухвалі не вказано.



Щодо об‘єктів нерухомості комунального підприємства «Консоль», Громик повідомив, що продали чотири об‘єкти. Один через аукціон, а три шляхом викупу попередніми орендарями. Та при цьому керувалися нормами законодавства, відповідно до яких орендар має право на першочерговий викуп нерухомості, якщо він здійснив поліпшення більше як на 25% балансової вартості орендованого приміщення.



«Ідею з ліквідацією «Консолю» виношували років три. Підприємство працює на бюджетних умовах, замовлень немає. Основний прибуток об’єкти нерухомості мали від передачі майна в оренду. Так як в приміщеннях здійснюють підприємницьку діяльність, нам вигідніше продати економічно-неефективну комунальну власність. Перевіряли кошториси та акти виконаних робіт, оплату. Далі зроблені поліпшення проходили свою експертизу і вираховувався відсоток від вартості приміщення. Власник має право скористатися викупом, бо це передбачено законодавство, тут порушень не було», – говорить Громик.



На головному фото – один із об‘єктів КП «Консоль», який був проданий через аукціон на сайті Прозорро.Продажі 24-го жовтня 2018 року. Приміщення ніким не використовувалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадові особи Нововолинської міської ради без проведення аукціону чи конкурсу здійснили продаж приміщень комунального майна, у тому числі об’єктів нерухомості комунального підприємства «Консоль» ЖКО Нововолинської міської ради колишнім його орендарям.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 11-го січня 2019 року, що опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, - повідомляє БУГ “Своїми діями відповідальні особи позбавили інших суб’єктів отримати вказані приміщення у приватну власність з можливістю надходження до місцевого бюджету більшої суми коштів за проданий об`єкт нерухомого майна комунальної власності”, – йдеться в документі.Прокурорв судовому засіданні клопотала про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи, що протягом 2017-2018 років внаслідок зловживання службовими особами Нововолинської міської ради своїм службовим становищем, що виразилось у продажі комунального майна з порушенням Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (даний закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям 18-го січня 2018 року нового закону “Про приватизацію державного і комунального майна”, – ред.) заподіяно шкоду інтересам територіальної громади у виді ненадходження коштів, розмір якої встановлюється.Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 28.12.2018 за №42018031060000071 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України – зловживання владою або службовим становищем.Заступник міського головиу коментарі «БУГу» повідомив, що всі процедури по продажу комунального майна були проведені згідно чинного законодавства, з січня 2018 року керувалися новим законом.«На початку тижня надійшов запит разом з ухвалою суду від прокуратури з повідомленням про вилучення документів по приватизації за три роки, з 2016 по 2018. Проти яких посадових осіб відкрите кримінальне провадження не знаю, не вказано яких. Порушення закону про приватизацію не було», – розповів Громик.Він також зазначив, що не знає, про яке саме майно, що продали з порушенням законодавства, мають на увазі і в ухвалі не вказано.Щодо об‘єктів нерухомості комунального підприємства «Консоль», Громик повідомив, що продали чотири об‘єкти. Один через аукціон, а три шляхом викупу попередніми орендарями. Та при цьому керувалися нормами законодавства, відповідно до яких орендар має право на першочерговий викуп нерухомості, якщо він здійснив поліпшення більше як на 25% балансової вартості орендованого приміщення.«Ідею з ліквідацією «Консолю» виношували років три. Підприємство працює на бюджетних умовах, замовлень немає. Основний прибуток об’єкти нерухомості мали від передачі майна в оренду. Так як в приміщеннях здійснюють підприємницьку діяльність, нам вигідніше продати економічно-неефективну комунальну власність. Перевіряли кошториси та акти виконаних робіт, оплату. Далі зроблені поліпшення проходили свою експертизу і вираховувався відсоток від вартості приміщення. Власник має право скористатися викупом, бо це передбачено законодавство, тут порушень не було», – говорить Громик.На головному фото – один із об‘єктів КП «Консоль», який був проданий через аукціон на сайті Прозорро.Продажі 24-го жовтня 2018 року. Приміщення ніким не використовувалося.

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