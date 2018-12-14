Ведучий з Луцька озвучив одного з героїв історичної драми «Марія – королева Шотландії»

Миколи Сирокваша. Цього разу ведучий ранкової програми "112 хвилин" виступив у ролі Лорда Дарнлі.



Про це йдеться на сайті каналу



В американському оригіналі роль англійського дворянина-католика Лорда Дарнлі зіграв відомий шотландський актор Джек Лауден. Ведучий "112 Україна" Микола Сирокваш не відставав від свого зіркового колеги і відшліфовував репліки дубль за дублем.



"Шикарна гра акторів, грим, яскраві костюми та режисерська робота тримають в напрузі від початку і до самого кінця. На допрем'єрному показі зала була вщерть заповнена і ніхто не вставав з місця, навіть коли вже з'явилися фінальні титри. Саме тоді я точно зрозумів – цей фільм чекає на успіх. Яскравий, драматичний і захоплюючий – якщо коротко про історичну драму "Марія – королева Шотландії".



Такою є і робота талановитого режисера дубляжу Павла Скороходька. Він запросив мене у цей проект на роль чоловіка Марії Стюарт – лорда Дарнлі. Його грає шотландський актор Джек Лауден, добре відомий нам за роллю у військовій драмі Крістофера Нолана "Дюнкерк". Спочатку я вагався, адже роль лорда Дарнлі досить велика для мене, непроста і потребує неабиякого досвіду. Я не є професійним актором, тож не хотів підвести режисера і команду цілої студії! Та завдяки досвіду Павла і здатності режисера розкрити всю суть героїв я досить швидко зрозумів, як саме має усе звучати. Я дублював комедії, мюзикл, трилери, фільм жахів, мультфільм та навіть фантастику. Тепер настала черга історичної драми і сьогодні це найбільша моя робота! Вийшло непогано. Кіностудії подарували нам неймовірно круте кіно, а наші актори та режисер – український дубляж вищого рівня! Отже, не гайте часу і швидко в кіно", – розповідає ведучий ранку великої країни "112 хвилин" Микола Сирокваш.



Своїми враженнями від роботи з дублером-початківцем, ведучим "112 Україна" Миколою Сироквашем поділився режисер дубляжу Павло Скороходько:



"Нам усім неймовірно пощастило, що Микола зміг стати одним з голосів цього фільму. Він лише починає свій шлях як актор дубляжу, але його таланту можна позаздрити. Працювати з таким непростим історичним матеріалом – це завжди виклик, адже треба передати відчуття епохи, в даному випадку часів Єлизавети та Марії Стюарт. Тому навіть манера побудови речень має бути своєрідна, не сучасна. І треба сказати, що навіть незважаючи на свій поки що невеликий акторський досвід Микола впорався з усіма завданнями на відмінно. Сер Генрі Дарнлі, чоловік Марії Стюарт, в його виконанні вийшов іронічним, веселим, життєлюбним, але водночас зворушливим, тонким і чутливим. Я впевнений, що на Миколу Сирокваша очікує яскраве акторське майбутнє, адже він з тих людей, що звикли прямувати до мети і підкорювати нові горизонти, йдучи за покликом мрії".



Як відомо, це не перша озвучена картина ведучим "112 Україна", він дублював героїв у фільмах "Красуня на всю голову", "Мама Мія 2", "Вдови", "Кадавер", "Смертельні машини".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Герой історичного фільму "Марія – королева Шотландії" заговорив українською голосом телеведучого "112 Україна". Цього разу ведучий ранкової програми "112 хвилин" виступив у ролі Лорда Дарнлі.Про це йдеться на сайті каналу "112 Україна" В американському оригіналі роль англійського дворянина-католика Лорда Дарнлі зіграв відомий шотландський актор Джек Лауден. Ведучий "112 Україна" Микола Сирокваш не відставав від свого зіркового колеги і відшліфовував репліки дубль за дублем."Шикарна гра акторів, грим, яскраві костюми та режисерська робота тримають в напрузі від початку і до самого кінця. На допрем'єрному показі зала була вщерть заповнена і ніхто не вставав з місця, навіть коли вже з'явилися фінальні титри. Саме тоді я точно зрозумів – цей фільм чекає на успіх. Яскравий, драматичний і захоплюючий – якщо коротко про історичну драму "Марія – королева Шотландії".Такою є і робота талановитого режисера дубляжу. Він запросив мене у цей проект на роль чоловіка Марії Стюарт – лорда Дарнлі. Його грає шотландський актор Джек Лауден, добре відомий нам за роллю у військовій драмі Крістофера Нолана "Дюнкерк". Спочатку я вагався, адже роль лорда Дарнлі досить велика для мене, непроста і потребує неабиякого досвіду. Я не є професійним актором, тож не хотів підвести режисера і команду цілої студії! Та завдяки досвіду Павла і здатності режисера розкрити всю суть героїв я досить швидко зрозумів, як саме має усе звучати. Я дублював комедії, мюзикл, трилери, фільм жахів, мультфільм та навіть фантастику. Тепер настала черга історичної драми і сьогодні це найбільша моя робота! Вийшло непогано. Кіностудії подарували нам неймовірно круте кіно, а наші актори та режисер – український дубляж вищого рівня! Отже, не гайте часу і швидко в кіно", – розповідає ведучий ранку великої країни "112 хвилин" Микола Сирокваш.Своїми враженнями від роботи з дублером-початківцем, ведучим "112 Україна" Миколою Сироквашем поділився режисер дубляжу Павло Скороходько:"Нам усім неймовірно пощастило, що Микола зміг стати одним з голосів цього фільму. Він лише починає свій шлях як актор дубляжу, але його таланту можна позаздрити. Працювати з таким непростим історичним матеріалом – це завжди виклик, адже треба передати відчуття епохи, в даному випадку часів Єлизавети та Марії Стюарт. Тому навіть манера побудови речень має бути своєрідна, не сучасна. І треба сказати, що навіть незважаючи на свій поки що невеликий акторський досвід Микола впорався з усіма завданнями на відмінно. Сер Генрі Дарнлі, чоловік Марії Стюарт, в його виконанні вийшов іронічним, веселим, життєлюбним, але водночас зворушливим, тонким і чутливим. Я впевнений, що на Миколу Сирокваша очікує яскраве акторське майбутнє, адже він з тих людей, що звикли прямувати до мети і підкорювати нові горизонти, йдучи за покликом мрії".Як відомо, це не перша озвучена картина ведучим "112 Україна", він дублював героїв у фільмах "Красуня на всю голову", "Мама Мія 2", "Вдови", "Кадавер", "Смертельні машини".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію