На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку
Сьогодні, 02:20
В Сумській області взяли під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки.
Він неодноразово розбещував дівчинку, коли залишався з нею наодинці, повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Дитина наважилася розповісти про це родичці, яка й повідомила правоохоронців.
Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення малолітньої.
Чоловік зізнався у скоєному і каже, що шкодує про свої вчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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Він неодноразово розбещував дівчинку, коли залишався з нею наодинці, повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Дитина наважилася розповісти про це родичці, яка й повідомила правоохоронців.
Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення малолітньої.
Чоловік зізнався у скоєному і каже, що шкодує про свої вчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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