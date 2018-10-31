вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку

На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку
В Сумській області взяли під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки.

Він неодноразово розбещував дівчинку, коли залишався з нею наодинці, повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Дитина наважилася розповісти про це родичці, яка й повідомила правоохоронців.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення малолітньої.

Чоловік зізнався у скоєному і каже, що шкодує про свої вчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розбещення, дівчинка, Суми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Скандал у ліцеї на Волині: черговий гуртожитку побив учня. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку
Сьогодні, 02:20
Ведучий з Луцька озвучив одного з героїв історичної драми «Марія – королева Шотландії»
Сьогодні, 01:13
Повідомили, скільки коштів волинські виші поклали на депозит
Сьогодні, 00:46
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ще одне місто на Волині запроваджує систему роздільного збору сміття. ФОТО
17 січень, 23:36
Схожі новини
Дивом вижив: у Сумах врятували чоловіка, який кинувся під потяг. ВІДЕО Дивом вижив: у Сумах врятували чоловіка, який кинувся під потяг. ВІДЕО
16 січень, 11:40
Знайшли 9-річну дівчинку, яку розшукували у Ковелі Знайшли 9-річну дівчинку, яку розшукували у Ковелі
15 січень, 00:23
У Сумах обірвався ліфт – загинуло немовля У Сумах обірвався ліфт – загинуло немовля
03 січень, 09:27
У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік У Сумах в лікарні скоїв суїцид 97-річний чоловік
31 жовтень, 2018, 20:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька виступатиме на програмі «Караоке на майдані»
17 січень, 19:32
 1
На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку
Сьогодні, 02:20
 0
Ведучий з Луцька озвучив одного з героїв історичної драми «Марія – королева Шотландії»
Сьогодні, 01:13
 0
Повідомили, скільки коштів волинські виші поклали на депозит
Сьогодні, 00:46
 0
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8