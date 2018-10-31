На Сумщині батько розбещував 7-річну доньку





Він неодноразово розбещував дівчинку, коли залишався з нею наодинці, повідомляє



Дитина наважилася розповісти про це родичці, яка й повідомила правоохоронців.



Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення малолітньої.



Чоловік зізнався у скоєному і каже, що шкодує про свої вчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Сумській області взяли під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки.Він неодноразово розбещував дівчинку, коли залишався з нею наодинці, повідомляє Сумська обласна прокуратура Дитина наважилася розповісти про це родичці, яка й повідомила правоохоронців.Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ – Розбещення малолітньої.Чоловік зізнався у скоєному і каже, що шкодує про свої вчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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