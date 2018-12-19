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На Водохреще волинських водіїв просять без потреби не виїжджати на дороги

На Водохреще волинських водіїв просять без потреби не виїжджати на дороги
На Волині прогнозують ожеледицю на дорогах, тож водіїв попросили за можливості утриматися від поїздок.

Станом на 9 годину ранку 18 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення Волинської області забезпечено, дорожнє покриття мокре, - йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Для ліквідації ожеледиці на цих автошляхах минулої доби працювало 39 одиниць техніки підрядних підприємств.

Найближчими днями на Волині і надалі очікується погода, яка призведе до слизькості дорожнього покриття. За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології сьогодні, 18 січня, буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області від 2º морозу до 3º тепла. На 19 січня істотних опадів в області не передбачається, температура вночі 3-8º морозу, вдень 0-5º морозу.

"З метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод Служба автомобільних доріг у Волинській області звертається до водіїв та пішоходів з проханням бути пильними та дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах державного значення Волинської області телефонуйте за номером цілодобової диспетчерської служби (0332) 78 54 69", - йдеться у повідомленні.

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Теги: дороги, негода, ожеледиця
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