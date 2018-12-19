На Водохреще волинських водіїв просять без потреби не виїжджати на дороги

На Волині прогнозують ожеледицю на дорогах, тож водіїв попросили за можливості утриматися від поїздок.Станом на 9 годину ранку 18 січня проїзд автомобільними дорогами державного значення Волинської області забезпечено, дорожнє покриття мокре, - йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг у Волинській області.Для ліквідації ожеледиці на цих автошляхах минулої доби працювало 39 одиниць техніки підрядних підприємств.Найближчими днями на Волині і надалі очікується погода, яка призведе до слизькості дорожнього покриття. За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології сьогодні, 18 січня, буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с.Температура по області від 2º морозу до 3º тепла. На 19 січня істотних опадів в області не передбачається, температура вночі 3-8º морозу, вдень 0-5º морозу."З метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод Служба автомобільних доріг у Волинській області звертається до водіїв та пішоходів з проханням бути пильними та дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах державного значення Волинської області телефонуйте за номером цілодобової диспетчерської служби (0332) 78 54 69", - йдеться у повідомленні.