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На Донбасі після п'янки знайшли двох убитих військових

На Донбасі після п'янки знайшли двох убитих військових
У Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України.

Один із загиблих з вогнепальним пораненням, а другий сильно побитий. Про це повідомили УНН в поліції.

У будинку в селі Калинове Покровського району Донецької області виявлені трупи двох військовослужбовців, військової частини, яка дислокується в зазначеному селі.

Один з них, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова".

Обставини вбивства встановлюються. Попередньо встановлено, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.

Поліція почала розслідування за по ст. 115 - умисне вбивство.

Військова прокуратура Донецького регіону здійснює процесуальне керівництво розслідування.

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Теги: смерть, Донбас
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