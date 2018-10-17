На Донбасі після п'янки знайшли двох убитих військових
Сьогодні, 14:33
У Донецькій області в житловому будинку знайшли трупи двох військових Збройних сил України.
Один із загиблих з вогнепальним пораненням, а другий сильно побитий. Про це повідомили УНН в поліції.
У будинку в селі Калинове Покровського району Донецької області виявлені трупи двох військовослужбовців, військової частини, яка дислокується в зазначеному селі.
Один з них, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова".
Обставини вбивства встановлюються. Попередньо встановлено, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.
Поліція почала розслідування за по ст. 115 - умисне вбивство.
Військова прокуратура Донецького регіону здійснює процесуальне керівництво розслідування.
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Один із загиблих з вогнепальним пораненням, а другий сильно побитий. Про це повідомили УНН в поліції.
У будинку в селі Калинове Покровського району Донецької області виявлені трупи двох військовослужбовців, військової частини, яка дислокується в зазначеному селі.
Один з них, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова".
Обставини вбивства встановлюються. Попередньо встановлено, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.
Поліція почала розслідування за по ст. 115 - умисне вбивство.
Військова прокуратура Донецького регіону здійснює процесуальне керівництво розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Похоронят как героев
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