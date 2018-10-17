На Донбасі після п'янки знайшли двох убитих військових





Один із загиблих з вогнепальним пораненням, а другий сильно побитий. Про це повідомили



У будинку в селі Калинове Покровського району Донецької області виявлені трупи двох військовослужбовців, військової частини, яка дислокується в зазначеному селі.



Один з них, майор, знайдений з вогнепальним пораненням в голову. У другого вбитого множинні забої голови. На місці злочину знайдено пістолет "Макарова".



Обставини вбивства встановлюються. Попередньо встановлено, що загиблі разом випивали і між ними виник конфлікт.



Поліція почала розслідування за по ст. 115 - умисне вбивство.



Військова прокуратура Донецького регіону здійснює процесуальне керівництво розслідування.

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