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Показали, як у давнину волиняни човнами переправляли вози з кіньми. РЕТРОФОТО

Показали, як у давнину волиняни човнами переправляли вози з кіньми. РЕТРОФОТО
Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко оприлюднила світлину, на якій зображено, як кілька селян переправляють транспорт та коней через річку.

Світлину історик виклала на своїй сторінці у facebook.

"Гляньте, скільки всього могли вмістити волинські "каноє". Люди, коні... Фото зроблене на Любомильщині, ймовірно це с. Бережці, 1930-ті. Як вам?, - йдеться в дописі.

У коментарях Тетяна Яцечко-Блаженко вказала, що точної локації, де було зроблено фото, наразі не встановлено.

"На Любомильщині Буг вроді, хоча допускаю, що то може бути північ області й Припять", - прокоментувала краєзнавиця.
Показали, як у давнину волиняни човнами переправляли вози з кіньми. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, віз, кінь, човен
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