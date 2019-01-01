Показали, як у давнину волиняни човнами переправляли вози з кіньми. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко оприлюднила світлину, на якій зображено, як кілька селян переправляють транспорт та коней через річку.



Світлину історик виклала на своїй сторінці у



"Гляньте, скільки всього могли вмістити волинські "каноє". Люди, коні... Фото зроблене на Любомильщині, ймовірно це с. Бережці, 1930-ті. Як вам?, - йдеться в дописі.



У коментарях Тетяна Яцечко-Блаженко вказала, що точної локації, де було зроблено фото, наразі не встановлено.



"На Любомильщині Буг вроді, хоча допускаю, що то може бути північ області й Припять", - прокоментувала краєзнавиця.



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