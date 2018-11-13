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Син загиблого волинського Героя святкує 9-річчя: закликають долучитись до вітань

Син загиблого волинського Героя святкує 9-річчя: закликають долучитись до вітань
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Сьогодні, 19 січня, 9-ий день народження святкує Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.

Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 3-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинська. Поза навчанням уже третій рік відвідує заняття з бальних танців, де танцює у парі з донькою загиблого Героя Юлією Упоровою. Додатково вивчає ще й ментальну математику та ходить на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводять експерименти, досліджують та цікаво осягають основи хімії, фізики. Ще одним із цьогорічних захоплень Ярослава є шахмати. Не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, хлопчик став ще краще вчитись. Окрім того, він посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом. Та досі ця мрія нашого іменинника не здійснилася. Але Ярославу уже пощастило побувати у Франції та Болгарії. Зокрема, в останній із названих нами країн хлопчина поправляв своє здоров’я за допомогою сонця та теплих морських хвиль (Ярослав має бронхіальну астму та алергію на пил). Тож тепер море – це ще одна мрія нашого іменинника, бо хто був на морі хоч раз – неодмінно захоче туди повернутися. А монетку в прибережні хвилі, за традицією, Ярослав таки кинув.

А минулого літа хлопчику пощастило побувати в Австрії. Тут він мав можливість спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, набрався нових вражень та позитивних емоцій.

Одним із найкращих способів проведення дозвілля для нашого іменинника є прогулянки із собачкою породи шарпей на прізвисько Барбі, яку він дуже любить. Хоча й на це іноді бракує часу.

Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним.”

Юний Ярослав росте також справжнім патріотом. Говорить: “Україна для мене означає дуже багато, тому що за її волю та незалежність загинув мій тато.”

Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому від матеріальної допомоги родина не відмовиться.

Інформація для благодійників: КРЕПЕЦЬ ЯРОСЛАВ. Невдовзі 9 років (19.01.2010). м. Володимир-Волинський. Розмір: 152; Розмір взуття: 36. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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