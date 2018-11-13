Син загиблого волинського Героя святкує 9-річчя: закликають долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 19 січня, 9-ий день народження святкує. Його батькобув мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 3-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинська. Поза навчанням уже третій рік відвідує заняття з бальних танців, де танцює у парі з донькою загиблого Героя Юлією Упоровою. Додатково вивчає ще й ментальну математику та ходить на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводять експерименти, досліджують та цікаво осягають основи хімії, фізики. Ще одним із цьогорічних захоплень Ярослава є шахмати. Не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, хлопчик став ще краще вчитись. Окрім того, він посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом. Та досі ця мрія нашого іменинника не здійснилася. Але Ярославу уже пощастило побувати у Франції та Болгарії. Зокрема, в останній із названих нами країн хлопчина поправляв своє здоров’я за допомогою сонця та теплих морських хвиль (Ярослав має бронхіальну астму та алергію на пил). Тож тепер море – це ще одна мрія нашого іменинника, бо хто був на морі хоч раз – неодмінно захоче туди повернутися. А монетку в прибережні хвилі, за традицією, Ярослав таки кинув.А минулого літа хлопчику пощастило побувати в Австрії. Тут він мав можливість спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, набрався нових вражень та позитивних емоцій.Одним із найкращих способів проведення дозвілля для нашого іменинника є прогулянки із собачкою породи шарпей на прізвисько Барбі, яку він дуже любить. Хоча й на це іноді бракує часу.Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним.”Юний Ярослав росте також справжнім патріотом. Говорить: “Україна для мене означає дуже багато, тому що за її волю та незалежність загинув мій тато.”Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому від матеріальної допомоги родина не відмовиться.КРЕПЕЦЬ ЯРОСЛАВ. Невдовзі 9 років (19.01.2010). м. Володимир-Волинський. Розмір: 152; Розмір взуття: 36. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд