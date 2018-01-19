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Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку

Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин ранку 19 січня.

Фото він розмістив на особистій сторінці у Facebook.

«Доброго ранку Луцьк. Христос хрестився! У річці Йордані! І у Стиру!» – йдеться у дописі.

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Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку

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Теги: Луцьк, Водохреще, купання
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