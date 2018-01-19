Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Сьогодні, 10:55
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин ранку 19 січня.
Фото він розмістив на особистій сторінці у Facebook.
«Доброго ранку Луцьк. Христос хрестився! У річці Йордані! І у Стиру!» – йдеться у дописі.
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Фото він розмістив на особистій сторінці у Facebook.
«Доброго ранку Луцьк. Христос хрестився! У річці Йордані! І у Стиру!» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 19 січня – Хрещення Господнє: що не можна робити у цей день
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