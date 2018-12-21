Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік
Сьогодні, 19:41
У Києві на пероні станції метро "Лук'янівська" помер 80-річний чоловік.
Про це повідомляє видання Інформатор, передає ТСН.
За словами медиків, чоловік йшов пероном станції метро близько 11:20. Йому раптом стало зле і він впав.
На допомогу йому кинулися пасажири метро. Люди намагалися привести чоловіка до тями і викликали медиків. Лікарі боролися за життя потерпілого близько 30 хвилин, але всі їхні старання виявилися марними.
Чоловік не приходив до тями. На місці працювала бригада швидкої допомоги і поліція метрополітену.
Правоохоронці проведуть слідство.
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Про це повідомляє видання Інформатор, передає ТСН.
За словами медиків, чоловік йшов пероном станції метро близько 11:20. Йому раптом стало зле і він впав.
На допомогу йому кинулися пасажири метро. Люди намагалися привести чоловіка до тями і викликали медиків. Лікарі боролися за життя потерпілого близько 30 хвилин, але всі їхні старання виявилися марними.
Чоловік не приходив до тями. На місці працювала бригада швидкої допомоги і поліція метрополітену.
Правоохоронці проведуть слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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