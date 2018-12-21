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Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік

Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік
У Києві на пероні станції метро "Лук'янівська" помер 80-річний чоловік.

Про це повідомляє видання Інформатор, передає ТСН.

За словами медиків, чоловік йшов пероном станції метро близько 11:20. Йому раптом стало зле і він впав.

На допомогу йому кинулися пасажири метро. Люди намагалися привести чоловіка до тями і викликали медиків. Лікарі боролися за життя потерпілого близько 30 хвилин, але всі їхні старання виявилися марними.

Чоловік не приходив до тями. На місці працювала бригада швидкої допомоги і поліція метрополітену.

Правоохоронці проведуть слідство.
Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік
Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік
Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік

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Теги: смерть, Київ, метро
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