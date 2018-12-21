Раптово стало зле: у київському метро помер чоловік





Про це повідомляє видання Інформатор, передає



За словами медиків, чоловік йшов пероном станції метро близько 11:20. Йому раптом стало зле і він впав.



На допомогу йому кинулися пасажири метро. Люди намагалися привести чоловіка до тями і викликали медиків. Лікарі боролися за життя потерпілого близько 30 хвилин, але всі їхні старання виявилися марними.



Чоловік не приходив до тями. На місці працювала бригада швидкої допомоги і поліція метрополітену.



Правоохоронці проведуть слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на пероні станції метро "Лук'янівська" помер 80-річний чоловік.Про це повідомляє видання Інформатор, передає ТСН За словами медиків, чоловік йшов пероном станції метро близько 11:20. Йому раптом стало зле і він впав.На допомогу йому кинулися пасажири метро. Люди намагалися привести чоловіка до тями і викликали медиків. Лікарі боролися за життя потерпілого близько 30 хвилин, але всі їхні старання виявилися марними.Чоловік не приходив до тями. На місці працювала бригада швидкої допомоги і поліція метрополітену.Правоохоронці проведуть слідство.

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