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На Львівщині під час святкування корпоративу отруїлися 11 працівників ІТ-компанії

На Львівщині під час святкування корпоративу отруїлися 11 працівників ІТ-компанії
У Славському в готельному комплексі "Перлина Карпат" після корпоративу, що проводила ІТ-компанія, за медичною допомогою звернулося 11 осіб.

Про це повідомляє Експрес online.

Трапився інцидент 13 січня. Група у кількості 41 особа проводила корпоратив, харчувалися протягом 11-12 січня у закладі, сніданки та банкет-вечері, обіди – за межами закладу.

Усім, хто звернувся за медичною допомогою, поставили первинний діагноз – гостра кишкова інфекція.

Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла, блювота, нудота, діарея, болі в животі. Хворі від госпіталізації відмовились та виїхали з готельного комплексу за місцем проживання (м. Київ, Київська обл., Черкаська обл, та м.Баку).

У ресторані готельного комплексу, який перебуває в оренді ФОП Романишака Н.Б., провели позапланову перевірку з відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля.

Провели раптове обстеження персоналу. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.

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Теги: отруєння, Львівщина
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