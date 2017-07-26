На Львівщині під час святкування корпоративу отруїлися 11 працівників ІТ-компанії





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Трапився інцидент 13 січня. Група у кількості 41 особа проводила корпоратив, харчувалися протягом 11-12 січня у закладі, сніданки та банкет-вечері, обіди – за межами закладу.



Усім, хто звернувся за медичною допомогою, поставили первинний діагноз – гостра кишкова інфекція.



Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла, блювота, нудота, діарея, болі в животі. Хворі від госпіталізації відмовились та виїхали з готельного комплексу за місцем проживання (м. Київ, Київська обл., Черкаська обл, та м.Баку).



У ресторані готельного комплексу, який перебуває в оренді ФОП Романишака Н.Б., провели позапланову перевірку з відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля.



Провели раптове обстеження персоналу. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Славському в готельному комплексі "Перлина Карпат" після корпоративу, що проводила ІТ-компанія, за медичною допомогою звернулося 11 осіб.Про це повідомляє Експрес online Трапився інцидент 13 січня. Група у кількості 41 особа проводила корпоратив, харчувалися протягом 11-12 січня у закладі, сніданки та банкет-вечері, обіди – за межами закладу.Усім, хто звернувся за медичною допомогою, поставили первинний діагноз – гостра кишкова інфекція.Спільними симптомами у постраждалих були підвищення температури тіла, блювота, нудота, діарея, болі в животі. Хворі від госпіталізації відмовились та виїхали з готельного комплексу за місцем проживання (м. Київ, Київська обл., Черкаська обл, та м.Баку).У ресторані готельного комплексу, який перебуває в оренді ФОП Романишака Н.Б., провели позапланову перевірку з відбором проб продуктів, води, змивів з об’єктів довкілля.Провели раптове обстеження персоналу. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів по локалізації спалаху. Ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби.

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