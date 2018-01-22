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Як у Луцьку відзначатимуть День Соборності: перелік заходів

Як у Луцьку відзначатимуть День Соборності: перелік заходів
Цьогоріч Україна відзначає столітній ювілей Акта Злуки 22 січня 1919 року. Проголошення Соборності УНР і ЗУНР, яке відбулося рівно сотню років тому

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Тож 22 січня у Луцьку відбудуться такі заходи:

12.00 – громадська акція «Ланцюг єднання» за маршрутом: Театральний майдан - вулиця Лесі Українки.

15.00 – історично-музична композиція «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» з нагоди 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка за участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості міста, покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР.

Під час проведення акції “Живий ланцюг” буде перекрито рух транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки.





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Теги: День Соборності, заходи
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Коментарі 1
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театральні дійства замість хліба продовжуються вже друге століття!
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