Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині 22 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Завгородній магазин „Оліо”;
ФОП ФОП Кабанов магазин „Імпреза”;
ФОП Трачук магазин „Автозапчастини”;
ФОП Коряковська магазин „Галантерея”;
ФОП Чайковська магазин „Ельф”;
ФОП Столярчук магазин „Рута”;
ФОП Заяц магазин „Ювелірний”;
ФОП Книш магазин „Дім”;
ТзОВ „П’ятидні”, ТВЦ „Володимир”, СК ПАТ „Провідна, ТзОВ „Пролісок”, музей, костел м. Володимир-Волинський, вул.: Драгоманова, 2-6 – багато поверх., Ковельська 15-27
2. ТП-134 Л-1 09:00 - 17:00 Водонапірна вежа, клуб, баня с. Овадне, вул.Шкільна, Покровська 15
3. КТП-22 Л-1 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський., вул.: Олеся 9-25, 10-46, Левенцова 3-37, 4-38, Стуса 5-37, 4-38
4. ТП-27 10:00 - 13:00 Райспоживспілка- кафе „Затишок”, магазин „АВС”, кафе „Рів’єра”, ФОП Борис магазин „Фан Фан тюльпан”, магазин „Дахбуд”, магазин „Дар”, магазин „Авто доктор” м. Володимир-Волинський вул.: Ковельська, 231, 233 – багато поверх., Клима Савури, Кн.. Ольги 4-20А, 13-21, Гоголя, Ковельська 191-227,
5. ТП-226 14:00 - 17:00 Магазин „Дар-2”, СМЗ „Лайфсел”, магазин „Орбіта”, магазин „Будівельник”, бар „Два куми”, магазин „Мікс”, автостоянка м. Володимир-Волинський., вул.: Поліської Січі, Крушельницької 56-60, 57-65
Горохівський район
1. м.Горохів
09:00-14:00
ФОП Дорощук Н.В.
Магазин
КП "Заготконтора" Магазин "Кооператор"
ФОП КолібкоЛ.Ю кіоск квас
ФОП Творовський Р.П майстерня
ФОП Матящук О.Л. магазин "Запчастини"
ФОП Кульган Я.І Торговий центр, "Авальбанк"
ТзОВ Фуджі-центр Фото-салон
ФОП Вольська Л.М стоматологічний кабінет
ФОП Труш Г. Б. адмінбудинок
ФОП Бичук В.В. торговий павільйон Інтернет-какфе
ФОП Коцюбинська Л.О. Магазин промислових товарів
Відділ культури Дитяча музична школа
ФОП Мулько А.А. магазин Олімп
ФОП Котик В.Т. магазин ПРОЛІСОК
ФОП Мужик Є.П. Товариство "Кремінь"
Горохівський районний відділ освіти будинок- школяра
ФОП Стадницька А.В Магазин "Наталі"
ФОП Круковська Л.І. МАГАЗИН ЛЮКС
ФОП Сидорюк З.В. Салон-перукарня
ФОП Куньчик Г.С. Побут Ремонт взуття
ФОП Середа Т.В. Магазин "Анжеліка"
ФОП Середа Т.В. Ринок автостанції
ФОП Чижик В.О Кафе "Каштан"
ФОП Марчевський В.В магазин Дім техніки
ФОП Бала Л.М. магазин "Фортуна"
ФОП Турчин В.Є кафе "Елізіум"
ВКП "Волиньагробізнес" магазин "Ваш Урожай"
ФОП ПоліщукО.В. кафе Дамбо
ФОП ПоліщукО.В. торговий центр"Дамбо"
Кос Т.Ф. Нова пошта
ФОП Карпусь А.Л. Магазин
ФОП Мінчук І.П. Магазин "Хуліган"
ФОП Ситник А.О. Дитячий магазин Слоник
ФОП Шевельова С.Я. Торговий кіоск Квас
Путінцева І.Б. Частина будівлі будинку побуту
ФОП Дуда І.В. Магазин м. Горохів:
будинок
вул. Шевченка, 16
м. Горохів:
вул. Луцька: 2, 8, 24;
вул. Шевченка: 20, 22, 30, 32, 36, 40
м. Горохів:
вул. 17-го вересня,
вул. Столярчука,
вул. Б. Хмельницького 1, 3, 7а
2.
с.Зелена 09:00-14:00 Смолявська сільська рада Башня с.Зелена
Волинське управління ПАТ "Електро" Бригада
Волинське управління ПАТ "Електро" Корівник
ТзОВ "Зелене" Телятник
ТзОВ "Зелене" Зерносклад с.Зелена : вул.Дегтярня
с.Зелена : вул.Рузаки
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-80-07 ремонт ПР
10:00-17:00 с.Грибовиця
2 ПЛ-04кв Л-4 від ЗТП-5 чистка траси 09:30-17:00 смт Іваничі вул.Садова Паркова
3 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-48 чистка траси 09:00-17:00 с.Грибовиця
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:30
м.Камінь – Каширський, вул. вул. Хотешівська, вул. Б.Гожого, вул. Чорновола.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.К-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.
4. КТП-317 Л-2, Л-1 09:30 – 17:00 с.Піщане, вул. Моложіжна, вул. Миру.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква с. Доротище,
Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське МТМО,
ПАТ "Волиньгаз " ГРП,
ТзОВ "Вілена-М",
ТзОВ "Брума",
Дубівське СТ,
ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Фермерське господарство"Козацький двір" Ферма
с.Скиби
ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)
с.Скиби
2. 9:00 – 17:00
церква с. Городно
с.Городно
3 пл-0.4 ктп-13 9:00 – 17:00
ФОП Сулік Петро Васильович
м.Любомль вул.Брестська
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі.
вул. Паркова 1-9.
вул. Незалежності 7-9.
2 ПЛ-10 кВ, Л-28-01 від ЗТП-3 до ЗТП-9 для ремонту ЛР-10, КТП-8 13:00-17:00 КТП-6, смт. Маневичі - Маневицька селищна рада (адмінприміщення), Управління фінансів районної держадміністрації (гараж, контора), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (муз.школа), Маневицьке ВУЖКГ (котельня), ВОД НАСК "Оранта", ФОП Баран В.І. (магазин), ФОП Вавилюк С.А. (магазин «Маяк» ), ФОП Романюк В.А. (магазин «Сонечко»), ФОП Радчук Богдан Анатолійович (аптека «Деметра»).
КТП-8 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.
вул. Некрасова.
вул. Незалежності.
вул.Козацька.
пр. Волі.
вул. Лермонтова.
вул. Козацька 20-22, 26, 28.
3.11:00-17:00 ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.
вул. Лермонтова.
вул. Козацька 20-22, 26, 28.
Ратнівський район
1. 9.30.-16.00
с.Жиричі
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю) с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю)
2. 9:00-17:00
с.Духче пилорама.
с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Незалежності, Менделеєва, 1-21
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
фермерське господарство Ханко, Школа,Магазин с Паридуби вул Л.Українки,
2 КТП-109 10:00-17:00 с Паридуби вул Луківська, ЛУкраїнки, Вигінська
3 КТП-91 10:00-17:00 п.п Гапіч,ФАП с Смолярі вул Молодіжна, Шевченка, Центральна, Підлісна, ЛУкраїнки,
4 КТП-219 Л-4 10:00-16:00 смт Стара Вижівка вул Злітна
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 Л-4 10:00-16:30 Водонапірна башта, школа, столова, СКЗ с.Кульчин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Завгородній магазин „Оліо”;
ФОП ФОП Кабанов магазин „Імпреза”;
ФОП Трачук магазин „Автозапчастини”;
ФОП Коряковська магазин „Галантерея”;
ФОП Чайковська магазин „Ельф”;
ФОП Столярчук магазин „Рута”;
ФОП Заяц магазин „Ювелірний”;
ФОП Книш магазин „Дім”;
ТзОВ „П’ятидні”, ТВЦ „Володимир”, СК ПАТ „Провідна, ТзОВ „Пролісок”, музей, костел м. Володимир-Волинський, вул.: Драгоманова, 2-6 – багато поверх., Ковельська 15-27
2. ТП-134 Л-1 09:00 - 17:00 Водонапірна вежа, клуб, баня с. Овадне, вул.Шкільна, Покровська 15
3. КТП-22 Л-1 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський., вул.: Олеся 9-25, 10-46, Левенцова 3-37, 4-38, Стуса 5-37, 4-38
4. ТП-27 10:00 - 13:00 Райспоживспілка- кафе „Затишок”, магазин „АВС”, кафе „Рів’єра”, ФОП Борис магазин „Фан Фан тюльпан”, магазин „Дахбуд”, магазин „Дар”, магазин „Авто доктор” м. Володимир-Волинський вул.: Ковельська, 231, 233 – багато поверх., Клима Савури, Кн.. Ольги 4-20А, 13-21, Гоголя, Ковельська 191-227,
5. ТП-226 14:00 - 17:00 Магазин „Дар-2”, СМЗ „Лайфсел”, магазин „Орбіта”, магазин „Будівельник”, бар „Два куми”, магазин „Мікс”, автостоянка м. Володимир-Волинський., вул.: Поліської Січі, Крушельницької 56-60, 57-65
Горохівський район
1. м.Горохів
09:00-14:00
ФОП Дорощук Н.В.
Магазин
КП "Заготконтора" Магазин "Кооператор"
ФОП КолібкоЛ.Ю кіоск квас
ФОП Творовський Р.П майстерня
ФОП Матящук О.Л. магазин "Запчастини"
ФОП Кульган Я.І Торговий центр, "Авальбанк"
ТзОВ Фуджі-центр Фото-салон
ФОП Вольська Л.М стоматологічний кабінет
ФОП Труш Г. Б. адмінбудинок
ФОП Бичук В.В. торговий павільйон Інтернет-какфе
ФОП Коцюбинська Л.О. Магазин промислових товарів
Відділ культури Дитяча музична школа
ФОП Мулько А.А. магазин Олімп
ФОП Котик В.Т. магазин ПРОЛІСОК
ФОП Мужик Є.П. Товариство "Кремінь"
Горохівський районний відділ освіти будинок- школяра
ФОП Стадницька А.В Магазин "Наталі"
ФОП Круковська Л.І. МАГАЗИН ЛЮКС
ФОП Сидорюк З.В. Салон-перукарня
ФОП Куньчик Г.С. Побут Ремонт взуття
ФОП Середа Т.В. Магазин "Анжеліка"
ФОП Середа Т.В. Ринок автостанції
ФОП Чижик В.О Кафе "Каштан"
ФОП Марчевський В.В магазин Дім техніки
ФОП Бала Л.М. магазин "Фортуна"
ФОП Турчин В.Є кафе "Елізіум"
ВКП "Волиньагробізнес" магазин "Ваш Урожай"
ФОП ПоліщукО.В. кафе Дамбо
ФОП ПоліщукО.В. торговий центр"Дамбо"
Кос Т.Ф. Нова пошта
ФОП Карпусь А.Л. Магазин
ФОП Мінчук І.П. Магазин "Хуліган"
ФОП Ситник А.О. Дитячий магазин Слоник
ФОП Шевельова С.Я. Торговий кіоск Квас
Путінцева І.Б. Частина будівлі будинку побуту
ФОП Дуда І.В. Магазин м. Горохів:
будинок
вул. Шевченка, 16
м. Горохів:
вул. Луцька: 2, 8, 24;
вул. Шевченка: 20, 22, 30, 32, 36, 40
м. Горохів:
вул. 17-го вересня,
вул. Столярчука,
вул. Б. Хмельницького 1, 3, 7а
2.
с.Зелена 09:00-14:00 Смолявська сільська рада Башня с.Зелена
Волинське управління ПАТ "Електро" Бригада
Волинське управління ПАТ "Електро" Корівник
ТзОВ "Зелене" Телятник
ТзОВ "Зелене" Зерносклад с.Зелена : вул.Дегтярня
с.Зелена : вул.Рузаки
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-80-07 ремонт ПР
10:00-17:00 с.Грибовиця
2 ПЛ-04кв Л-4 від ЗТП-5 чистка траси 09:30-17:00 смт Іваничі вул.Садова Паркова
3 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-48 чистка траси 09:00-17:00 с.Грибовиця
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:30
м.Камінь – Каширський, вул. вул. Хотешівська, вул. Б.Гожого, вул. Чорновола.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
3. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.К-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.
4. КТП-317 Л-2, Л-1 09:30 – 17:00 с.Піщане, вул. Моложіжна, вул. Миру.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква с. Доротище,
Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське МТМО,
ПАТ "Волиньгаз " ГРП,
ТзОВ "Вілена-М",
ТзОВ "Брума",
Дубівське СТ,
ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Фермерське господарство"Козацький двір" Ферма
с.Скиби
ФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)
с.Скиби
2. 9:00 – 17:00
церква с. Городно
с.Городно
3 пл-0.4 ктп-13 9:00 – 17:00
ФОП Сулік Петро Васильович
м.Любомль вул.Брестська
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі.
вул. Паркова 1-9.
вул. Незалежності 7-9.
2 ПЛ-10 кВ, Л-28-01 від ЗТП-3 до ЗТП-9 для ремонту ЛР-10, КТП-8 13:00-17:00 КТП-6, смт. Маневичі - Маневицька селищна рада (адмінприміщення), Управління фінансів районної держадміністрації (гараж, контора), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (муз.школа), Маневицьке ВУЖКГ (котельня), ВОД НАСК "Оранта", ФОП Баран В.І. (магазин), ФОП Вавилюк С.А. (магазин «Маяк» ), ФОП Романюк В.А. (магазин «Сонечко»), ФОП Радчук Богдан Анатолійович (аптека «Деметра»).
КТП-8 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.
вул. Некрасова.
вул. Незалежності.
вул.Козацька.
пр. Волі.
вул. Лермонтова.
вул. Козацька 20-22, 26, 28.
3.11:00-17:00 ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.
вул. Лермонтова.
вул. Козацька 20-22, 26, 28.
Ратнівський район
1. 9.30.-16.00
с.Жиричі
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю) с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю)
2. 9:00-17:00
с.Духче пилорама.
с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Незалежності, Менделеєва, 1-21
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
фермерське господарство Ханко, Школа,Магазин с Паридуби вул Л.Українки,
2 КТП-109 10:00-17:00 с Паридуби вул Луківська, ЛУкраїнки, Вигінська
3 КТП-91 10:00-17:00 п.п Гапіч,ФАП с Смолярі вул Молодіжна, Шевченка, Центральна, Підлісна, ЛУкраїнки,
4 КТП-219 Л-4 10:00-16:00 смт Стара Вижівка вул Злітна
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-1 Л-4 10:00-16:30 Водонапірна башта, школа, столова, СКЗ с.Кульчин
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