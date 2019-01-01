Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 січня

На Волині 22 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00ФОП Завгородній магазин „Оліо”;ФОП ФОП Кабанов магазин „Імпреза”;ФОП Трачук магазин „Автозапчастини”;ФОП Коряковська магазин „Галантерея”;ФОП Чайковська магазин „Ельф”;ФОП Столярчук магазин „Рута”;ФОП Заяц магазин „Ювелірний”;ФОП Книш магазин „Дім”;ТзОВ „П’ятидні”, ТВЦ „Володимир”, СК ПАТ „Провідна, ТзОВ „Пролісок”, музей, костел м. Володимир-Волинський, вул.: Драгоманова, 2-6 – багато поверх., Ковельська 15-272. ТП-134 Л-1 09:00 - 17:00 Водонапірна вежа, клуб, баня с. Овадне, вул.Шкільна, Покровська 153. КТП-22 Л-1 09:00 - 17:00 м. Володимир-Волинський., вул.: Олеся 9-25, 10-46, Левенцова 3-37, 4-38, Стуса 5-37, 4-384. ТП-27 10:00 - 13:00 Райспоживспілка- кафе „Затишок”, магазин „АВС”, кафе „Рів’єра”, ФОП Борис магазин „Фан Фан тюльпан”, магазин „Дахбуд”, магазин „Дар”, магазин „Авто доктор” м. Володимир-Волинський вул.: Ковельська, 231, 233 – багато поверх., Клима Савури, Кн.. Ольги 4-20А, 13-21, Гоголя, Ковельська 191-227,5. ТП-226 14:00 - 17:00 Магазин „Дар-2”, СМЗ „Лайфсел”, магазин „Орбіта”, магазин „Будівельник”, бар „Два куми”, магазин „Мікс”, автостоянка м. Володимир-Волинський., вул.: Поліської Січі, Крушельницької 56-60, 57-651. м.Горохів09:00-14:00ФОП Дорощук Н.В.МагазинКП "Заготконтора" Магазин "Кооператор"ФОП КолібкоЛ.Ю кіоск квасФОП Творовський Р.П майстерняФОП Матящук О.Л. магазин "Запчастини"ФОП Кульган Я.І Торговий центр, "Авальбанк"ТзОВ Фуджі-центр Фото-салонФОП Вольська Л.М стоматологічний кабінетФОП Труш Г. Б. адмінбудинокФОП Бичук В.В. торговий павільйон Інтернет-какфеФОП Коцюбинська Л.О. Магазин промислових товарівВідділ культури Дитяча музична школаФОП Мулько А.А. магазин ОлімпФОП Котик В.Т. магазин ПРОЛІСОКФОП Мужик Є.П. Товариство "Кремінь"Горохівський районний відділ освіти будинок- школяраФОП Стадницька А.В Магазин "Наталі"ФОП Круковська Л.І. МАГАЗИН ЛЮКСФОП Сидорюк З.В. Салон-перукарняФОП Куньчик Г.С. Побут Ремонт взуттяФОП Середа Т.В. Магазин "Анжеліка"ФОП Середа Т.В. Ринок автостанціїФОП Чижик В.О Кафе "Каштан"ФОП Марчевський В.В магазин Дім технікиФОП Бала Л.М. магазин "Фортуна"ФОП Турчин В.Є кафе "Елізіум"ВКП "Волиньагробізнес" магазин "Ваш Урожай"ФОП ПоліщукО.В. кафе ДамбоФОП ПоліщукО.В. торговий центр"Дамбо"Кос Т.Ф. Нова поштаФОП Карпусь А.Л. МагазинФОП Мінчук І.П. Магазин "Хуліган"ФОП Ситник А.О. Дитячий магазин СлоникФОП Шевельова С.Я. Торговий кіоск КвасПутінцева І.Б. Частина будівлі будинку побутуФОП Дуда І.В. Магазин м. Горохів:будиноквул. Шевченка, 16м. Горохів:вул. Луцька: 2, 8, 24;вул. Шевченка: 20, 22, 30, 32, 36, 40м. Горохів:вул. 17-го вересня,вул. Столярчука,вул. Б. Хмельницького 1, 3, 7а2.с.Зелена 09:00-14:00 Смолявська сільська рада Башня с.ЗеленаВолинське управління ПАТ "Електро" БригадаВолинське управління ПАТ "Електро" КорівникТзОВ "Зелене" ТелятникТзОВ "Зелене" Зерносклад с.Зелена : вул.Дегтярняс.Зелена : вул.Рузаки1 ПЛ-10кв Л-80-07 ремонт ПР10:00-17:00 с.Грибовиця2 ПЛ-04кв Л-4 від ЗТП-5 чистка траси 09:30-17:00 смт Іваничі вул.Садова Паркова3 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-48 чистка траси 09:00-17:00 с.Грибовиця1. 09:30 – 16:30м.Камінь – Каширський, вул. вул. Хотешівська, вул. Б.Гожого, вул. Чорновола.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.3. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.К-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.4. КТП-317 Л-2, Л-1 09:30 – 17:00 с.Піщане, вул. Моложіжна, вул. Миру.1. 9:00-17:00Церква с. Доротище,Вол.дирекція УДППЗ,Ковельське МТМО,ПАТ "Волиньгаз " ГРП,ТзОВ "Вілена-М",ТзОВ "Брума",Дубівське СТ,ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.1. 9:00 – 17:00Фермерське господарство"Козацький двір" Фермас.СкибиФОП Богуш О.І. Профілакторій (лазня)с.Скиби2. 9:00 – 17:00церква с. Городнос.Городно3 пл-0.4 ктп-13 9:00 – 17:00ФОП Сулік Петро Васильовичм.Любомль вул.Брестська1. 10:00-17:00Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин Дует № 1»), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт. Маневичі.вул. Паркова 1-9.вул. Незалежності 7-9.2 ПЛ-10 кВ, Л-28-01 від ЗТП-3 до ЗТП-9 для ремонту ЛР-10, КТП-8 13:00-17:00 КТП-6, смт. Маневичі - Маневицька селищна рада (адмінприміщення), Управління фінансів районної держадміністрації (гараж, контора), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (муз.школа), Маневицьке ВУЖКГ (котельня), ВОД НАСК "Оранта", ФОП Баран В.І. (магазин), ФОП Вавилюк С.А. (магазин «Маяк» ), ФОП Романюк В.А. (магазин «Сонечко»), ФОП Радчук Богдан Анатолійович (аптека «Деметра»).КТП-8 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.вул. Некрасова.вул. Незалежності.вул.Козацька.пр. Волі.вул. Лермонтова.вул. Козацька 20-22, 26, 28.3.11:00-17:00 ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РВ УМВС у Волинській області, Релігійна громада Свідків Єгови (молитовний будинок), ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак»). смт. Маневичі.вул. Лермонтова.вул. Козацька 20-22, 26, 28.1. 9.30.-16.00с.Жиричі1. 9:00-17:00с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2. 9:00-17:00с.Духче пилорама.с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Незалежності, Менделеєва, 1-215 ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова1. 10:00-17:00фермерське господарство Ханко, Школа,Магазин с Паридуби вул Л.Українки,2 КТП-109 10:00-17:00 с Паридуби вул Луківська, ЛУкраїнки, Вигінська3 КТП-91 10:00-17:00 п.п Гапіч,ФАП с Смолярі вул Молодіжна, Шевченка, Центральна, Підлісна, ЛУкраїнки,4 КТП-219 Л-4 10:00-16:00 смт Стара Вижівка вул Злітна1 ПЛ-0,4 кВКТП-8 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ2 ПЛ-0,4 кВКТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів3 ПЛ-0,4 кВКТП-1 Л-4 10:00-16:30 Водонапірна башта, школа, столова, СКЗ с.Кульчин