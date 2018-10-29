На Стиру прорубали ополонки, щоб рибі було чим дихати

У центральному парку Луцька на річці Стир прорубали понад 10 ополонок, аби попередити задуху у риби.17 січня 2019 року Волинський рибоохоронний патруль провів заходи з метою попередження явищ задухи риби та збагачення водойм киснем, що розташовані в центральному парку м. Луцька та з’єднані з р. Стир, - повідомили у Держрибагентстві.Так, на цих водоймах прорубали понад 10 ополонок. Акції проводились спільно з відділом екології Луцької міської ради та КП «Парки та сквери м. Луцька»."Однією із причин гибелі водних біоресурсів взимку є нестача кисню у воді. Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню. Управління Держрибагентства у Волинській області звертається до всіх громадян у разі виявлення заморних явищ - повідомляти на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40", - йдеться у повідомленні.