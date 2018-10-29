На Стиру прорубали ополонки, щоб рибі було чим дихати
Сьогодні, 18:17
У центральному парку Луцька на річці Стир прорубали понад 10 ополонок, аби попередити задуху у риби.
17 січня 2019 року Волинський рибоохоронний патруль провів заходи з метою попередження явищ задухи риби та збагачення водойм киснем, що розташовані в центральному парку м. Луцька та з’єднані з р. Стир, - повідомили у Держрибагентстві.
Так, на цих водоймах прорубали понад 10 ополонок. Акції проводились спільно з відділом екології Луцької міської ради та КП «Парки та сквери м. Луцька».
"Однією із причин гибелі водних біоресурсів взимку є нестача кисню у воді. Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню. Управління Держрибагентства у Волинській області звертається до всіх громадян у разі виявлення заморних явищ - повідомляти на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40", - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Для виживання риб в зимовий період необхідний мінімум вміст кисню (мг/дм3) у воді, який для риб є різним: щука, окунь, плітка, короп, – 4,0; вугор річковий – 3,6; білий амур – 3,0 тощо. Найбільш витривалими до вмісту кисню є в’юн - 0,8 та карась сріблястий - 1,0. Судак, лящ засинають, коли вміст кисню в одному літрі води знижується до 2 мг/л. Минь, наприклад, взимку відкладає ікру. Кормова база в зимовий період дуже небагата.
Судак годується дрібною рибою і мальком окуня, пливе у місця з водоростями та твердим дном. Окунь живиться планктоном, може знаходитися на мілинах з водною рослинністю або на мулистому дні. Температура води у річці взимку під кригою коливається від 0 °С до +4°С.
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17 січня 2019 року Волинський рибоохоронний патруль провів заходи з метою попередження явищ задухи риби та збагачення водойм киснем, що розташовані в центральному парку м. Луцька та з’єднані з р. Стир, - повідомили у Держрибагентстві.
Так, на цих водоймах прорубали понад 10 ополонок. Акції проводились спільно з відділом екології Луцької міської ради та КП «Парки та сквери м. Луцька».
"Однією із причин гибелі водних біоресурсів взимку є нестача кисню у воді. Найпоширенішим та найпростішим методом попередження явищ задухи є прорубування ополонок для забезпечення проходження у водойму атмосферного кисню. Управління Держрибагентства у Волинській області звертається до всіх громадян у разі виявлення заморних явищ - повідомляти на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40", - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Для виживання риб в зимовий період необхідний мінімум вміст кисню (мг/дм3) у воді, який для риб є різним: щука, окунь, плітка, короп, – 4,0; вугор річковий – 3,6; білий амур – 3,0 тощо. Найбільш витривалими до вмісту кисню є в’юн - 0,8 та карась сріблястий - 1,0. Судак, лящ засинають, коли вміст кисню в одному літрі води знижується до 2 мг/л. Минь, наприклад, взимку відкладає ікру. Кормова база в зимовий період дуже небагата.
Судак годується дрібною рибою і мальком окуня, пливе у місця з водоростями та твердим дном. Окунь живиться планктоном, може знаходитися на мілинах з водною рослинністю або на мулистому дні. Температура води у річці взимку під кригою коливається від 0 °С до +4°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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