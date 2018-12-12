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На околиці волинського селища стрілятимуть прикордонники

На околиці волинського селища стрілятимуть прикордонники
Неподалік від селища Любешів відбудуться навчальні стрільби персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ».

Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.

"З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї. Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів протягом 24-25 січня 2019 року, в період з 10.00 до 16.00", - йдеться у повідомленні.

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Теги: навчання, військові, Волинь
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