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Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО

Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО
Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала світлини волинського села, які датуються 1916 роком.

Фотографії історик опублікувала на своїй сторінці у facebook.

Зокрема, знімки, зроблені в селі Столинські Смоляри, що в Любомльському районі.
Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО

Та фотографії з села Жиричі, що на Ратнівщині.

"Вражаючі фото з села Жиричі на Ратнівщині (Волинська область). 1916 рік. Може колись знімуть серіал про життя на Поліссі 100 років тому... фото з того часу дуже багато", - підписала світлини Тетяна Яцечко-Блаженко.
Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО

Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО

У коментарях краєзнавиця додає, що чоловіків немає, очевидно на війні.


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Теги: Жиричі, Столинські Смоляри, ретрофото, село
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