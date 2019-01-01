Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 21:32
Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала світлини волинського села, які датуються 1916 роком.
Фотографії історик опублікувала на своїй сторінці у facebook.
Зокрема, знімки, зроблені в селі Столинські Смоляри, що в Любомльському районі.
Та фотографії з села Жиричі, що на Ратнівщині.
"Вражаючі фото з села Жиричі на Ратнівщині (Волинська область). 1916 рік. Може колись знімуть серіал про життя на Поліссі 100 років тому... фото з того часу дуже багато", - підписала світлини Тетяна Яцечко-Блаженко.
У коментарях краєзнавиця додає, що чоловіків немає, очевидно на війні.
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Фотографії історик опублікувала на своїй сторінці у facebook.
Зокрема, знімки, зроблені в селі Столинські Смоляри, що в Любомльському районі.
Та фотографії з села Жиричі, що на Ратнівщині.
"Вражаючі фото з села Жиричі на Ратнівщині (Волинська область). 1916 рік. Може колись знімуть серіал про життя на Поліссі 100 років тому... фото з того часу дуже багато", - підписала світлини Тетяна Яцечко-Блаженко.
У коментарях краєзнавиця додає, що чоловіків немає, очевидно на війні.
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