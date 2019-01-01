Волинське село на світлинах 100-річної давнини. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала світлини волинського села, які датуються 1916 роком.



Фотографії історик опублікувала на своїй сторінці у



Зокрема, знімки, зроблені в селі Столинські Смоляри, що в Любомльському районі.



Та фотографії з села Жиричі, що на Ратнівщині.



"Вражаючі фото з села Жиричі на Ратнівщині (Волинська область). 1916 рік. Може колись знімуть серіал про життя на Поліссі 100 років тому... фото з того часу дуже багато", - підписала світлини Тетяна Яцечко-Блаженко.





У коментарях краєзнавиця додає, що чоловіків немає, очевидно на війні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська краєзнавицяопублікувала світлини волинського села, які датуються 1916 роком.Фотографії історик опублікувала на своїй сторінці у facebook Зокрема, знімки, зроблені в селі Столинські Смоляри, що в Любомльському районі.Та фотографії з села Жиричі, що на Ратнівщині."Вражаючі фото з села Жиричі на Ратнівщині (Волинська область). 1916 рік. Може колись знімуть серіал про життя на Поліссі 100 років тому... фото з того часу дуже багато", - підписала світлини Тетяна Яцечко-Блаженко.У коментарях краєзнавиця додає, що чоловіків немає, очевидно на війні.

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