Волинські медики розповіли про пологи без болю

Медики спростували міфи про пологи під епідуральною анестезією в Ковельському пологовому будинку.Епідуральна анестезія під час пологів досі сприймається з острахом в Україні, хоча це дозволяє позбутися болю під час перейм, - повідомили у Ковельському МТМО."Близько 15% пологів в нашому пологовому будинку проходять із використанням епідуральної анестезії і цей показник є найвищим в області", - розповіли в пологовому."Спробуємо розвіяти деякі найпоширеніші міфи та дізнатись про важливі факти епідуральної анестезії:- Це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.- При правильній техніці виконання препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не приносить ніякої шкоди ні матері ні дитині.- В розвинених країнах світу понад 90% жінок народжують з епідуральною анестезією.- Епідуральну анестезію можна розпочинати в будь-який період пологів", йдеться у повідомленні ковельських медиків.