Волинські медики розповіли про пологи без болю
Сьогодні, 19:37
Медики спростували міфи про пологи під епідуральною анестезією в Ковельському пологовому будинку.
Епідуральна анестезія під час пологів досі сприймається з острахом в Україні, хоча це дозволяє позбутися болю під час перейм, - повідомили у Ковельському МТМО.
"Близько 15% пологів в нашому пологовому будинку проходять із використанням епідуральної анестезії і цей показник є найвищим в області", - розповіли в пологовому.
"Спробуємо розвіяти деякі найпоширеніші міфи та дізнатись про важливі факти епідуральної анестезії:
- Це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.
- При правильній техніці виконання препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не приносить ніякої шкоди ні матері ні дитині.
- В розвинених країнах світу понад 90% жінок народжують з епідуральною анестезією.
- Епідуральну анестезію можна розпочинати в будь-який період пологів", йдеться у повідомленні ковельських медиків.
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Епідуральна анестезія під час пологів досі сприймається з острахом в Україні, хоча це дозволяє позбутися болю під час перейм, - повідомили у Ковельському МТМО.
"Близько 15% пологів в нашому пологовому будинку проходять із використанням епідуральної анестезії і цей показник є найвищим в області", - розповіли в пологовому.
"Спробуємо розвіяти деякі найпоширеніші міфи та дізнатись про важливі факти епідуральної анестезії:
- Це метод знеболення пологів, при якому препарат вводиться в епідуральний простір, звідки просочується в нервові волокна, які іннервують живіт, матку та зону статевих органів. Місцевий анестетик блокує нервові волокна, які відповідають за біль, і таким чином перейми та процес пологів стає значно менш болісним для матері.
- При правильній техніці виконання препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не приносить ніякої шкоди ні матері ні дитині.
- В розвинених країнах світу понад 90% жінок народжують з епідуральною анестезією.
- Епідуральну анестезію можна розпочинати в будь-який період пологів", йдеться у повідомленні ковельських медиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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