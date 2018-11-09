У Луцьку відкриють виставку народної художниці

Тетяна Галькун представить у Луцьку свої роботи.



Про це йдеться на сторінці департаменту культури Луцькради у Facebook.



"Запрошуємо 25 січня в арт-галерею "Луцьк" (вул.Богдана Хмельницького,1) на відкриття виставки робіт народного художника України Тетяни Галькун "Моя Волинь", - йдеться у повідомленні.



Початок о 14:00.





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