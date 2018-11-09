У Луцьку відкриють виставку народної художниці
Сьогодні, 19:16
Народна художниця Тетяна Галькун представить у Луцьку свої роботи.
Про це йдеться на сторінці департаменту культури Луцькради у Facebook.
"Запрошуємо 25 січня в арт-галерею "Луцьк" (вул.Богдана Хмельницького,1) на відкриття виставки робіт народного художника України Тетяни Галькун "Моя Волинь", - йдеться у повідомленні.
Початок о 14:00.
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Про це йдеться на сторінці департаменту культури Луцькради у Facebook.
"Запрошуємо 25 січня в арт-галерею "Луцьк" (вул.Богдана Хмельницького,1) на відкриття виставки робіт народного художника України Тетяни Галькун "Моя Волинь", - йдеться у повідомленні.
Початок о 14:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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