Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця





Керівник УПП у Волинської області Олександр Вовченко з інспекторами патрульної поліції завітав до школи № 7, де вручив подяки дев'ятикласникам Оресту та Максиму, які 15 січня витягнули з зашморгу молодого чоловіка, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Того дня вони прогулювались парком і помітили людину,



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Олександр Вовченко вирішив особисто познайомитись з хлопцями та вручити їм подяки від свого імені. У присутності вчителів та однокласників очільник патрульних подякував хлопцям за мужній вчинок, за їхню громадянську позицію та високу мотивацію, проявлені під час порятунку людини.



"У 9 класі ви вже достатньо свідомі і майже дорослі. Завжди залишайтесь людяними, бо найвища цінність в нашому суспільстві - це життя людини, і ваш вчинок це підтверджує. Думаю, вчителі, батьки і ваші друзі мають пишатись вами. Нам теж приємно сьогодні бути на такій події. Ейфорія від вашого вчинку, від популярності мине, але те, що ви зробили, залишиться в пам'яті кожного", - сказав Олександр Вовченко.



Він також подякував вчителям за виховання порядних учнів і закликав дітей не бути байдужими.





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