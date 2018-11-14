вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця

Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця
Керівник волинських патрульних відзначив школярів, які врятували лучанина.

Керівник УПП у Волинської області Олександр Вовченко з інспекторами патрульної поліції завітав до школи № 7, де вручив подяки дев'ятикласникам Оресту та Максиму, які 15 січня витягнули з зашморгу молодого чоловіка, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Того дня вони прогулювались парком і помітили людину, яка намагалась скоїти самогубство. Не гаючи ні секунди, підлітки кинулись її рятувати і витягнули з зашморгу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку

Олександр Вовченко вирішив особисто познайомитись з хлопцями та вручити їм подяки від свого імені. У присутності вчителів та однокласників очільник патрульних подякував хлопцям за мужній вчинок, за їхню громадянську позицію та високу мотивацію, проявлені під час порятунку людини.

"У 9 класі ви вже достатньо свідомі і майже дорослі. Завжди залишайтесь людяними, бо найвища цінність в нашому суспільстві - це життя людини, і ваш вчинок це підтверджує. Думаю, вчителі, батьки і ваші друзі мають пишатись вами. Нам теж приємно сьогодні бути на такій події. Ейфорія від вашого вчинку, від популярності мине, але те, що ви зробили, залишиться в пам'яті кожного", - сказав Олександр Вовченко.

Він також подякував вчителям за виховання порядних учнів і закликав дітей не бути байдужими.

Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця
Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця
Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порятунок, суїцид, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку цьогоріч можуть підвищити вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині магазинний злодюга може загриміти до тюрми на сім років
Сьогодні, 13:40
Коли прощатимуться з першим ректором Волинського державного університету імені Лесі Українки
Сьогодні, 13:26
Головний патрульний Волині подякував луцьким підліткам, які врятували самогубця
Сьогодні, 13:15
Онкохвора волинянка благає допомогти здолати недугу
Сьогодні, 13:14
Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
16 січень, 15:35
У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям У Луцьку підлітки витягли з петлі чоловіка, який намагався звести рахунки з життям
16 січень, 11:09
Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО Чоловік, який стрибнув з луцького мосту, має схильність до суїциду. ВІДЕО
14 листопад, 2018, 15:29
Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО Хто врятував дідуся, який стрибнув з луцького мосту. ФОТО
13 листопад, 2018, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині 8 дітей отруїлося під час поїздки шкільним автобусом
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку відбудеться чемпіонат області з ММА
Сьогодні, 14:13
 0
Внаслідок ожеледиці у Володимирі травмувалося 35 людей
Сьогодні, 13:51
 0
У Львові через отруєнням чадним газом загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:49
 0
На Волині магазинний злодюга може загриміти до тюрми на сім років
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8