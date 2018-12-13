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У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження

У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження
На Волині цього року свій перший документ у пологовому уже отримало майже 500 немовлят.

Однією з найпопулярніших послуг Міністерства юстиції України є видача свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

"Ця процедура є затребуваною і на Волині, адже результативно налагоджує взаємодію молодих батьків з державними структурами та значно заощаджує час", - йдеться у повідомленні.

Так, уже в цьому році, станом на 24 січня, 484 свідоцтва про народження видали щасливим батькам безпосередньо у пологових будинках Волині.

У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження

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Теги: діти, народження, статистика
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