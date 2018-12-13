У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження
Сьогодні, 14:38
На Волині цього року свій перший документ у пологовому уже отримало майже 500 немовлят.
Однією з найпопулярніших послуг Міністерства юстиції України є видача свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
"Ця процедура є затребуваною і на Волині, адже результативно налагоджує взаємодію молодих батьків з державними структурами та значно заощаджує час", - йдеться у повідомленні.
Так, уже в цьому році, станом на 24 січня, 484 свідоцтва про народження видали щасливим батькам безпосередньо у пологових будинках Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Однією з найпопулярніших послуг Міністерства юстиції України є видача свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
"Ця процедура є затребуваною і на Волині, адже результативно налагоджує взаємодію молодих батьків з державними структурами та значно заощаджує час", - йдеться у повідомленні.
Так, уже в цьому році, станом на 24 січня, 484 свідоцтва про народження видали щасливим батькам безпосередньо у пологових будинках Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через хибний діагноз жінці з вивихом ампутували ногу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:55
У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження
Сьогодні, 14:38
Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
Сьогодні, 14:31
Медіа