У пологових будинках Волині цьогоріч видали майже 500 свідоцтв про народження

На Волині цього року свій перший документ у пологовому уже отримало майже 500 немовлят.Однією з найпопулярніших послуг Міністерства юстиції України є видача свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області."Ця процедура є затребуваною і на Волині, адже результативно налагоджує взаємодію молодих батьків з державними структурами та значно заощаджує час", - йдеться у повідомленні.Так, уже в цьому році, станом на 24 січня, 484 свідоцтва про народження видали щасливим батькам безпосередньо у пологових будинках Волині.