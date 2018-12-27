Збив велосипедистку та втік: подробиці смертельної аварії на Волині





Про це повідомили у



25 січня перехожі виявили тіло жінки без ознак життя, поблизу якої знаходився велосипед. На місце виїхали слідчі головного управління Нацполіції в області.



З’ясувалося, що жінка загинула внаслідок автопригоди. Їй було 56-років. Водій з місця пригоди зник.



Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили та затримали транспортний засіб, на якому було скоєно автопригоду. Правопорушником виявився 21-річний житель райцентру Камінь-Каширський.



Керуючи легковим автомобілем «Mercedes-Benz», водій допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди жінка загинула.



Автомобіль правопорушника затримали та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.



На місці події працює поліція. Відомості за цим фактом внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.



Санкція статті, зокрема, передбачає до восьми років позбавлення волі. Перевірка триває.

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