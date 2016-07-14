вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО

Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
Волинянин Богдан Охват впіймав величезну щуку на Туричанському озері.

Про це у соцмережі повідомила користувачка Олена Охват, - пише Волинь.UA.

Турійчанин Богдан Охват впіймав щуку масою 8,5 кг на Туричанському озері.

Зауважимо, що озеро знаходиться у Турійському районі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі

Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: щука, риболовля, Богдан Охват, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни цьогоріч матимуть довгі вихідні, але працюватимуть три суботи
На Волині планують відкрити ферму, де розводитимуть норок на шуби
Захмарні цифри у платіжках: яку суму волиняни повинні викласти за газ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
Сьогодні, 16:04
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
Сьогодні, 15:51
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Сьогодні, 15:29
Опублікували список церков в Україні, які треба перейменувати
Сьогодні, 15:02
Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
Волинська Швейцарія на кордоні з Білоруссю. ФОТО Волинська Швейцарія на кордоні з Білоруссю. ФОТО
14 липень, 2016, 20:46
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
Сьогодні, 15:51
Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень Жінка з Волині перерахувала шахраям 11 000 гривень
Сьогодні, 12:13
Розповіли, коли Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь» Розповіли, коли Михалик з московського «Локомотива» може повернутися у «Волинь»
Сьогодні, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
Сьогодні, 16:04
 0
У Луцьку – масштабний чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. ФОТО
Сьогодні, 15:51
 0
Точність ліній та глибина поглядів: у луцькому «Промені» презентували виставку Вікторії Марценюк
Сьогодні, 15:29
 0
Опублікували список церков в Україні, які треба перейменувати
Сьогодні, 15:02
 0
Відомо, якою була середня зарплата медиків луцької лікарні у 2018
Сьогодні, 14:12
 0
Медіа
відео
1/8