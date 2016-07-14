Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
Сьогодні, 16:04
Волинянин Богдан Охват впіймав величезну щуку на Туричанському озері.
Про це у соцмережі повідомила користувачка Олена Охват, - пише Волинь.UA.
Турійчанин Богдан Охват впіймав щуку масою 8,5 кг на Туричанському озері.
Зауважимо, що озеро знаходиться у Турійському районі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
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Про це у соцмережі повідомила користувачка Олена Охват, - пише Волинь.UA.
Турійчанин Богдан Охват впіймав щуку масою 8,5 кг на Туричанському озері.
Зауважимо, що озеро знаходиться у Турійському районі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
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