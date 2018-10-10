Луцькі плавці здобули нагороди у Люксембурзі. ФОТО





Про це у повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



У складі збірної України є представники Луцька, які другий день поспіль поповнюють медальну скарбничку «синьо-жовтих».



Так, вихованці комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» Ілля Петрочук та Максим Ткачук тріумфували на змаганнях.



Ілля переміг на дистанції 50 метрів вільним стилем, а Максим виборов «срібло» на 200-метрівці брасом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Люксембурзі на масштабних змаганнях з плавання «LEN SWIMMING CUP» тріумфували двоє лучан. У змаганнях беруть участь 126 спортивних клубів із 26 команд усього світу.Про це у повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.У складі збірної України є представники Луцька, які другий день поспіль поповнюють медальну скарбничку «синьо-жовтих».Так, вихованці комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради»татріумфували на змаганнях.Ілля переміг на дистанції 50 метрів вільним стилем, а Максим виборов «срібло» на 200-метрівці брасом.

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