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Луцькі плавці здобули нагороди у Люксембурзі. ФОТО

Луцькі плавці здобули нагороди у Люксембурзі. ФОТО
У Люксембурзі на масштабних змаганнях з плавання «LEN SWIMMING CUP» тріумфували двоє лучан. У змаганнях беруть участь 126 спортивних клубів із 26 команд усього світу.

Про це у повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

У складі збірної України є представники Луцька, які другий день поспіль поповнюють медальну скарбничку «синьо-жовтих».

Так, вихованці комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» Ілля Петрочук та Максим Ткачук тріумфували на змаганнях.

Ілля переміг на дистанції 50 метрів вільним стилем, а Максим виборов «срібло» на 200-метрівці брасом.

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Теги: лучани, спорт, плавці
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