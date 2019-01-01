Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 січня





Володимир-Волинський район



1. ПЛ-10 Л-01-02 09:00 - 17:00 с. Суходоли: СМЗ „МТС”, майстерня ФОП Жук

с. Ласків: клуб, школа, магазин, водогін, сільська рада, молитовний дім с. Суходоли: вул. Незалежності, Польова, Степова, Молодіжна, Жовтнева

с. Ласків, вул.: Незалежності, 1-33, 2-36, Молодіжна, 1-3А, 2-20, Шкільна, Шевченка, 1-39, 2-32, Сонячна, 1-21, 2-14

2. ТП-134 Л-3 09:00 - 17:00 с. Овадне: вул. Тополева, Нова



Горохівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 454

с.Мерва 09:00-14:00 с. Мерва:

вул. Б. Хмельницького





Іваничівський район



1. 09:00- 17:00.

буд.престарілих,водонапірна башня с.Ст.Порицьк



Камінь-Каширський район



1. ЩТП-274 Л-2 09:00 – 12:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Тиха, вул.. Хотешівська.

2. ЗТП-256 Л-1 13:00 – 17:00 с.Брониця, вул.. Колгоспна.



Ківерцівський район



1 КТП-362

08:30-16:00

КТП-362 с.Яромель

Ківерцівське сільське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-362 с.Яромель

вул.Кузнєцова,буд.1-17,

вул.Кузнєцова,буд.18-38

вул.Лісна, буд.1-12, вул.Перемоги,1-8



Луцький район



1. КТП-69 09:00 – 17:00 ФОП Зінчук Віктор Олексійович (с. Полонка)

2. ЗТП-463 10:00 – 16:00 ФОП Піцик Сергій Леонідович, Відділ освіти Луцької райадміністрації (школа, котельня), С/р смт. Торчин (будинок культури), смт. Торчин вул. Незалежності, 20-70, Миру, 1-10

3. КТП-508 09:00 – 17:00 ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Дуда Василь Васильович, Мале підприємство "Індустрія", сільська рада с. Княгининок (Артсвердловина, ФАП) с. Зміїнець вул. Медична, 21-80



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ-0.4кВ КТП-306 9:00 – 17:00

Побут, Магазини

м. Любомль вул. Дружби, Кібенка,Братуня, Мохнюка





2 ПЛ-0.4кВ КТП-400 9:00 – 17:00

Побут, Магазини с. Куснища вул. Л.Українки. Матеюка

3 ПЛ-0.4кВ КТП-203,

9:00 – 17:00

Побут, Магазини с. Вербівка





Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-316 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне



місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-52 09:00-17:00 Кафе «Марічка», магазин «Шахтар», Нова плшта смт.Благодатне

вул.Миру, 10, вул.Шахтарська, 4

вул.Л.Українки, 4-8, 13, 15

вул.Східна, 1-5, 2-8

вул.Пархоменка, 33-41

2 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Некрасова, вул.Рябченюка

вул.Хасевича, вул.Гоголя

вул.Наливайка, вул.Сагайдачного

вул.Заводська, 1, 3, 4, вул.Павлова, 41-47, пров.Хлібний, вул.Кутузова

пров.Вишневий, вул.Польова

вул.Довженка, вул.І.Франка, 40-50

вул.Ціолковського, 1-23, 2-18

вул.Полуботка, 1-15, 2-18

вул.Савури, вул.К.Карого



Рожищенський район

с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Тростянкка (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Григорівка (повністю)

с.Уляники (повністю)

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня



Старовижівський район



1 ПЛ-10кв л57-01 11:00 - 17:00

с Мокре частково, повністю с Кримне, Любохини

2 КТП-253 10:00 - 17:00

с Нова Вижва вул:Суворова,Підрічна,Мищанська, Провулок Зелений,



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів,

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-272 09:00-17:00 Льонодільниця с.м.т.Луків вул.Сміденська







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 28 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ПЛ-10 Л-01-02 09:00 - 17:00 с. Суходоли: СМЗ „МТС”, майстерня ФОП Жукс. Ласків: клуб, школа, магазин, водогін, сільська рада, молитовний дім с. Суходоли: вул. Незалежності, Польова, Степова, Молодіжна, Жовтневас. Ласків, вул.: Незалежності, 1-33, 2-36, Молодіжна, 1-3А, 2-20, Шкільна, Шевченка, 1-39, 2-32, Сонячна, 1-21, 2-142. ТП-134 Л-3 09:00 - 17:00 с. Овадне: вул. Тополева, Нова1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 454с.Мерва 09:00-14:00 с. Мерва:вул. Б. Хмельницького1. 09:00- 17:00.буд.престарілих,водонапірна башня с.Ст.Порицьк1. ЩТП-274 Л-2 09:00 – 12:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Тиха, вул.. Хотешівська.2. ЗТП-256 Л-1 13:00 – 17:00 с.Брониця, вул.. Колгоспна.1 КТП-36208:30-16:00КТП-362 с.ЯромельКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" КТП-362 с.Яромельвул.Кузнєцова,буд.1-17,вул.Кузнєцова,буд.18-38вул.Лісна, буд.1-12, вул.Перемоги,1-81. КТП-69 09:00 – 17:00 ФОП Зінчук Віктор Олексійович (с. Полонка)2. ЗТП-463 10:00 – 16:00 ФОП Піцик Сергій Леонідович, Відділ освіти Луцької райадміністрації (школа, котельня), С/р смт. Торчин (будинок культури), смт. Торчин вул. Незалежності, 20-70, Миру, 1-103. КТП-508 09:00 – 17:00 ФОП Ткач Сергій Володимирович, ФОП Дуда Василь Васильович, Мале підприємство "Індустрія", сільська рада с. Княгининок (Артсвердловина, ФАП) с. Зміїнець вул. Медична, 21-801 ПЛ-0.4кВ КТП-306 9:00 – 17:00Побут, Магазиним. Любомль вул. Дружби, Кібенка,Братуня, Мохнюка2 ПЛ-0.4кВ КТП-400 9:00 – 17:00Побут, Магазини с. Куснища вул. Л.Українки. Матеюка3 ПЛ-0.4кВ КТП-203,9:00 – 17:00Побут, Магазини с. Вербівка1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-316 10:00-17:00 ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне1 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-52 09:00-17:00 Кафе «Марічка», магазин «Шахтар», Нова плшта смт.Благодатневул.Миру, 10, вул.Шахтарська, 4вул.Л.Українки, 4-8, 13, 15вул.Східна, 1-5, 2-8вул.Пархоменка, 33-412 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Некрасова, вул.Рябченюкавул.Хасевича, вул.Гоголявул.Наливайка, вул.Сагайдачноговул.Заводська, 1, 3, 4, вул.Павлова, 41-47, пров.Хлібний, вул.Кутузовапров.Вишневий, вул.Польовавул.Довженка, вул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-18вул.Полуботка, 1-15, 2-18вул.Савури, вул.К.Карогос.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня1 ПЛ-10кв л57-01 11:00 - 17:00с Мокре частково, повністю с Кримне, Любохини2 КТП-253 10:00 - 17:00с Нова Вижва вул:Суворова,Підрічна,Мищанська, Провулок Зелений,1 ПЛ-0,4 кВКТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів,2 ПЛ-0,4 кВКТП-272 09:00-17:00 Льонодільниця с.м.т.Луків вул.Сміденська

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