Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію





Про це йдеться на її сторінці Instagram, - пише



Виконавиця планує дати концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Тур Росією запланований на 6 та 12 квітня.



Зазначимо, що справжнє ім’я виконавиці – Анна Корсун. Вона родом з Павлограда. Наразі живе та працює у Києві. Її вважають фавориткою національного відбору на конкурс “Євробачення”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасниця українського відбору на конкурс “Євробачення” MARUV заявила, що вона готується до виступу в Росії.Про це йдеться на її сторінці Instagram, - пише ІА Вголос Виконавиця планує дати концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Тур Росією запланований на 6 та 12 квітня.Зазначимо, що справжнє ім’я виконавиці –. Вона родом з Павлограда. Наразі живе та працює у Києві. Її вважають фавориткою національного відбору на конкурс “Євробачення”.

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