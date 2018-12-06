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Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію

Учасниця українського відбору на «Євробачення» їде з гастролями у Росію
Учасниця українського відбору на конкурс “Євробачення” MARUV заявила, що вона готується до виступу в Росії.

Про це йдеться на її сторінці Instagram, - пише ІА Вголос.

Виконавиця планує дати концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Тур Росією запланований на 6 та 12 квітня.

Зазначимо, що справжнє ім’я виконавиці – Анна Корсун. Вона родом з Павлограда. Наразі живе та працює у Києві. Її вважають фавориткою національного відбору на конкурс “Євробачення”.

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Теги: Євробачення, Росія, Україна, MARUV
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