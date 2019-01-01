Показали, яким у 1930-тих роках був луцький бар. РЕТРОФОТО
27 січень, 22:45
Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала фото із луцького бару 30-х років.
Світлину вона оприлюднила у facebook-спільноті "Збережемо древній Лучеськ".
"У луцькому барі, 1930-ті. Фото інтер’єрів закладів харчування поч. ХХ ст. є справжньою рідкістю. Ось одне із них. Лучани зайшли на коктейль, або просто вирішили зробити селфі на пам’ять біля барної стійки", — прокоментувала фото Тетяна Яцечко-Блаженко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлину вона оприлюднила у facebook-спільноті "Збережемо древній Лучеськ".
"У луцькому барі, 1930-ті. Фото інтер’єрів закладів харчування поч. ХХ ст. є справжньою рідкістю. Ось одне із них. Лучани зайшли на коктейль, або просто вирішили зробити селфі на пам’ять біля барної стійки", — прокоментувала фото Тетяна Яцечко-Блаженко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водій «припаркував» авто на огорожі. ФОТО
Сьогодні, 00:07
Показали, яким у 1930-тих роках був луцький бар. РЕТРОФОТО
27 січень, 22:45
Лучани хочуть знати, коли для міста придбають пожежну автодрабину
27 січень, 22:18
Стало відомо, які церкви на Волині треба перейменувати
27 січень, 21:23
Медіа