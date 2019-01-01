Показали, яким у 1930-тих роках був луцький бар. РЕТРОФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала фото із луцького бару 30-х років.



Світлину вона оприлюднила у facebook-спільноті



"У луцькому барі, 1930-ті. Фото інтер’єрів закладів харчування поч. ХХ ст. є справжньою рідкістю. Ось одне із них. Лучани зайшли на коктейль, або просто вирішили зробити селфі на пам’ять біля барної стійки", — прокоментувала фото Тетяна Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська краєзнавицяопублікувала фото із луцького бару 30-х років.Світлину вона оприлюднила у facebook-спільноті "Збережемо древній Лучеськ" "У луцькому барі, 1930-ті. Фото інтер’єрів закладів харчування поч. ХХ ст. є справжньою рідкістю. Ось одне із них. Лучани зайшли на коктейль, або просто вирішили зробити селфі на пам’ять біля барної стійки", — прокоментувала фото Тетяна Яцечко-Блаженко.

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