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Показали, яким у 1930-тих роках був луцький бар. РЕТРОФОТО

Показали, яким у 1930-тих роках був луцький бар. РЕТРОФОТО
Волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала фото із луцького бару 30-х років.

Світлину вона оприлюднила у facebook-спільноті "Збережемо древній Лучеськ".

"У луцькому барі, 1930-ті. Фото інтер’єрів закладів харчування поч. ХХ ст. є справжньою рідкістю. Ось одне із них. Лучани зайшли на коктейль, або просто вирішили зробити селфі на пам’ять біля барної стійки", — прокоментувала фото Тетяна Яцечко-Блаженко.

Показали, яким у 1930-тих роках був луцький бар. РЕТРОФОТО

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Теги: бар, ретрофото
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