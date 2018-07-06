У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО





Інцидент трапився 29 січня, близько 10:30, - інформує ГуНП у Рівненській області.



Як пише видання



Як розповів начальник міського відділу поліції Василь Зелінський, її життю нічого не загрожує. Дівчина отримала легкі опіки обличчя. Очі не постраждали.



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