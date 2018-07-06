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У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО

У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
На ринку у Рівному вибухнув газовий балон в кіоску, де продавали шаурму.

Інцидент трапився 29 січня, близько 10:30, - інформує ГуНП у Рівненській області.

Як пише видання Рівне вечірнє 26-річну продавчиню кіоску з шаурмою на ринку Дикого «швидкою» відвезли в опіковий центр обласної лікарні.

Як розповів начальник міського відділу поліції Василь Зелінський, її життю нічого не загрожує. Дівчина отримала легкі опіки обличчя. Очі не постраждали.

За повідомленням ДСНС у Рівненській області, стався вибух верстата по запіканню шаурми. Загорання було ліквідовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником) до прибуття підрозділів ДСНС. Остаточна причина вибуху наразі встановлюється.

У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
У Рівному в кіоску з шаурмою вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Рівне, вибух, кіоск
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