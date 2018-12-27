Прибирання вулиць Ковеля «влетить» у понад 11 мільйонів гривень





Про це пише



Відбулися відкриті торги з надання у Ковелі вищевказаної послуги на 2019 рік.



До аукціону було допущено два учасники: ремонтне житлово-комунальне підприємство № 1 та ТзОВ «К.П.Верес». Переможцем стало РЖКП № 1, яке запропонувало, що виконає роботи за 11 мільйонів 383 тисячі гривень, тоді як ТзОВ «К.П.Верес» запропонував свої послуги на 500 гривень дорожче.



28 січня начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Ковельської міської ради Андрій Стернічук та начальник РЖКП № 1 Віктор Солов’янчук підписали договір № 13 про надання послуг з прибирання та підмітання вулиць терміном по 31 грудня 2019 року.

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