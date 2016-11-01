Обвинувачений у вбивстві Катерини Литкіної розповів про умови в Маневицькій колонії. ВІДЕО
Сьогодні, 23:09
Заарештований за вбивство неповнолітньої дівчини із Нововолинська Катерини Литкіної, екстрадований зі Словенії Максим Т. розповів про те, як проходить його арешт в Маневичах.
Про це повідомляє "Буг" з посиланням на сюжет "НТН".
Міністерська інспекція провела перевірку в Маневицький колонії. Засуджені мали можливість розповісти про умови утримання і висловити скарги.
Серед небезпечних злочинців та вбивць ревізори натрапили на фігуранта справи щодо вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної Максима Т., якого екстрадували зі Словенії у 2018-му році. Хлопець на камеру дав коментар про те, як проходить його арешт в Маневичах.
"На умови не нарікає", – кажуть про Максима журналісти.
До слова, судовий процес у справі вбивства Катерини Литкіної ще не завершений, вирок не винесений, а Максим Т. набув статусу обвинуваченого, а не винного.
Цікаво, що обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача. Адже до судових процесів, які зараз проходять в Ковельському міськрайонному суді, традиційно долучають асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для нього переклад з української на словенську.
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Про це повідомляє "Буг" з посиланням на сюжет "НТН".
Міністерська інспекція провела перевірку в Маневицький колонії. Засуджені мали можливість розповісти про умови утримання і висловити скарги.
Серед небезпечних злочинців та вбивць ревізори натрапили на фігуранта справи щодо вбивства неповнолітньої жительки Нововолинська Катерини Литкіної Максима Т., якого екстрадували зі Словенії у 2018-му році. Хлопець на камеру дав коментар про те, як проходить його арешт в Маневичах.
"На умови не нарікає", – кажуть про Максима журналісти.
До слова, судовий процес у справі вбивства Катерини Литкіної ще не завершений, вирок не винесений, а Максим Т. набув статусу обвинуваченого, а не винного.
Цікаво, що обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача. Адже до судових процесів, які зараз проходять в Ковельському міськрайонному суді, традиційно долучають асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для нього переклад з української на словенську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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