Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині 31 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Водонапірна башта
с. Новосілки, вул.: Колгоспна
2. 09:00 - 17:00
Школа, клуб
с. Новосілки, вул.: Колгоспна, Молодіжна, Шевченка
Горохівський район
1. с.Мерва
09:00-14:00
ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2
Горохівський районний відділ освіти Школа, котельня, столова
ПО АФ Колос Контора
Церква Церква
ФОП Петрик О.М. Ларьок
Мервинська сільська рада Дитячий садок с. Мерва:
вул. Б. Хмельницького
2. с.Скобелка
09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. Скобелка
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Скобелківська сільська рада Адмінбудинок
Дім молитви Дім молитви с. Скобелка:
вул. Луцька,
вул. Селищна
вул. Берегова,
вул. Річна,
вул. Зелена
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин). м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності.
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Павловичі вул.Паламарчука, вул.Набережна
2. 9:00 – 17:00
АЗС «DenOil»
смт.Локачі вул.Луцька
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
Волинська обласна база медичного обслуговування смт Торчин вул. Суворова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Рогові Смоляри
2. 9:00-17:00
с. Куснище
3. 9:00-17:00
Державне під-во "Любомльське лісове господарство."Відділ культури.Тов з обмеженою відповідальністю "П"ятидні"
м. Любомль Вул Незалежності частково
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 10:00-17:00 Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с. Мала Осниця
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-32 09:00-17:00 Церка м.Нововолинськ
вул.Панасівська, 24-84, 31-83, 69а
вул.Луцька, 10, 25
Рожищенський район
1 Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Секунь.
2. 10:00-17:00
с. Ст. Вижва
3. 10:00-17:00
с. Ст. Вижва
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Водонапірна башта
с. Новосілки, вул.: Колгоспна
2. 09:00 - 17:00
Школа, клуб
с. Новосілки, вул.: Колгоспна, Молодіжна, Шевченка
Горохівський район
1. с.Мерва
09:00-14:00
ПАТ"Укртелеком" ЦЕЗ-2
Горохівський районний відділ освіти Школа, котельня, столова
ПО АФ Колос Контора
Церква Церква
ФОП Петрик О.М. Ларьок
Мервинська сільська рада Дитячий садок с. Мерва:
вул. Б. Хмельницького
2. с.Скобелка
09:00-14:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ФОП Грушковська Н.Я. Магазин с. Скобелка
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Скобелківська сільська рада Адмінбудинок
Дім молитви Дім молитви с. Скобелка:
вул. Луцька,
вул. Селищна
вул. Берегова,
вул. Річна,
вул. Зелена
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин). м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності.
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Павловичі вул.Паламарчука, вул.Набережна
2. 9:00 – 17:00
АЗС «DenOil»
смт.Локачі вул.Луцька
Луцький район
1. 10:00 – 16:00
Волинська обласна база медичного обслуговування смт Торчин вул. Суворова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Рогові Смоляри
2. 9:00-17:00
с. Куснище
3. 9:00-17:00
Державне під-во "Любомльське лісове господарство."Відділ культури.Тов з обмеженою відповідальністю "П"ятидні"
м. Любомль Вул Незалежності частково
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-241 10:00-17:00 Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Огребчук І.М. (ларьок), Великоосницька сільська рада (клуб), ФОП Кв"ятковська Людмила Дмитрівна (ларьок). с. Мала Осниця
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-32 09:00-17:00 Церка м.Нововолинськ
вул.Панасівська, 24-84, 31-83, 69а
вул.Луцька, 10, 25
Рожищенський район
1 Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Тростянкка (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Григорівка (повністю)
с.Уляники (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-70 9:00-17:00 м.Рожище ГРП м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова, Чайковського
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Секунь.
2. 10:00-17:00
с. Ст. Вижва
3. 10:00-17:00
с. Ст. Вижва
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