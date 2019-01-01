Депутати не погодили будівництво офісного приміщення у центрі Луцька
Сьогодні, 12:26
У Луцьку на вулиці Лесі Українки 19-а не погодили зведення торгового закладу.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Приватному підприємству «КИЙ-Х» планували затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на вулиці Лесі Українки, 19-а, площею 0,0112 га, для будівництва та обслуговування торгового закладу.
«КИЙ-Х» хотіли віддати земельну ділянку в оренду терміном на 10 років. До слова, саме підприємство зареєстроване у Києві. Його директором є Артемчук Тетяна.
«Підприємство є власником об’єктів на тій ділянці. Вони показували проект, що там має бути і як розбудовуватись. Зараз вони хочуть оформити оренду землі. Підприємство лишилося, а власники майна змінилися» - повідомив начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала.
Однак у підсумку лише один депутат підтримав проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Приватному підприємству «КИЙ-Х» планували затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на вулиці Лесі Українки, 19-а, площею 0,0112 га, для будівництва та обслуговування торгового закладу.
«КИЙ-Х» хотіли віддати земельну ділянку в оренду терміном на 10 років. До слова, саме підприємство зареєстроване у Києві. Його директором є Артемчук Тетяна.
«Підприємство є власником об’єктів на тій ділянці. Вони показували проект, що там має бути і як розбудовуватись. Зараз вони хочуть оформити оренду землі. Підприємство лишилося, а власники майна змінилися» - повідомив начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала.
Однак у підсумку лише один депутат підтримав проект рішення.
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