Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Сьогодні, 12:30
Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк розповів, що має підстави вважати, що його залякували, а його телефон прослуховували напередодні ночі, коли вчинили підпал техніки, що належить його дружині.
Нагадаємо, у ніч на 30 січня двоє невідомих підпалили ескаватор та два вантажні автомобілі, що належать дружині Юрія Семенюка. Згодом у коментарі голова ОТГ заявив, що бачить у цьому політичну розправу з боку «уропівців».
За словами очільника громади, його телефон, ймовірно, прослуховували ще до виборів, що відбулися у Підгайцівській ОТГ і на яких від здобув перемогу. Утім, напередодні підпалу «прослушку» відновили.
«Мій телефон почав «клинити» ще до виборів. Ви розумієте, що все прослуховується. Є в нас одна партія, яка любить цим займатися. Знаєте, так? Навіть кримінальні справи були. Потім телефон почав «клинити» після того, як перейшли депутати з «УКРОПу» в БПП», - розповів Семенюк.
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Він додав, що були і спроби його залякати.
«Якось вночі стояла машина біля мого будинку. В нас там камери теж стоять. Сусід побачив, почав за ними слідкувати, переїхали на другу вулицю, він стояв на другій вулиці і чекав 20 хвилин вночі. Почав на них їхати, стали втікати. Він їх гнав аж до Лища.
Ще одного разу я приїхав на обід. Стою, їде машина на «бляхах». Побачили мене – тормознули, розвернулися, поїхали, стали біля мого автомобіля і на мене дивляться. Тобто так залякували. Надіюсь, правоохоронні органи розберуться і дадуть належну оцінку», - висловився голова Підгайцівської ОТГ.
Зауважимо, що за попередніми підрахунками Юрія Семенюка сума збитків через підпал техніки становить приблизно 60 тисяч доларів.
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Нагадаємо, у ніч на 30 січня двоє невідомих підпалили ескаватор та два вантажні автомобілі, що належать дружині Юрія Семенюка. Згодом у коментарі голова ОТГ заявив, що бачить у цьому політичну розправу з боку «уропівців».
За словами очільника громади, його телефон, ймовірно, прослуховували ще до виборів, що відбулися у Підгайцівській ОТГ і на яких від здобув перемогу. Утім, напередодні підпалу «прослушку» відновили.
«Мій телефон почав «клинити» ще до виборів. Ви розумієте, що все прослуховується. Є в нас одна партія, яка любить цим займатися. Знаєте, так? Навіть кримінальні справи були. Потім телефон почав «клинити» після того, як перейшли депутати з «УКРОПу» в БПП», - розповів Семенюк.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Він додав, що були і спроби його залякати.
«Якось вночі стояла машина біля мого будинку. В нас там камери теж стоять. Сусід побачив, почав за ними слідкувати, переїхали на другу вулицю, він стояв на другій вулиці і чекав 20 хвилин вночі. Почав на них їхати, стали втікати. Він їх гнав аж до Лища.
Ще одного разу я приїхав на обід. Стою, їде машина на «бляхах». Побачили мене – тормознули, розвернулися, поїхали, стали біля мого автомобіля і на мене дивляться. Тобто так залякували. Надіюсь, правоохоронні органи розберуться і дадуть належну оцінку», - висловився голова Підгайцівської ОТГ.
Зауважимо, що за попередніми підрахунками Юрія Семенюка сума збитків через підпал техніки становить приблизно 60 тисяч доларів.
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