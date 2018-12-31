День Луцька святкуватимуть у вересні
Сьогодні, 14:57
У Луцьку перенесли дату святкування Дня міста на другу суботу та неділю вересня.
Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова розповіла, що у листопаді та грудні 2018 року проводили опитування серед лучан щодо того, коли варто відзначати День міста. Більшість опитаних проголосувала за відзначення цього свята у другу суботу та неділю вересня.
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Серед усіх запропонованих пропозицій чимало голосів набрали також варіанти: у серпні на День Незалежності та у травні на свято літнього Миколи Чудотворця.
Загалом в опитуванні взяли участь 23 тисячі 813 лучан, які працюють в галузях освіти, культури, охорони здоров’я, відвідувачі ЦНАПу, департаменту соцполітики.
Натомість депутат Алла Надточій зауважила, що під час експериментального проведення Дня міста у 2018 році людей було дуже мало і мало хто розумів, що саме відзначають. До того ж, майже не було студентів.
«Коли ми говорили минулого року про дату – другу суботу та неділю вересня – була мета залучити якомога більше людей. У 2018 році людей було набагато більше, аніж у 2017 році. Словом, ми побачили зміни до позитивного. Обрана в опитування дата – оптимальний варіант. Ми будемо рекламувати цю подію і запрошувати всіх наперед», - повідомив в.о. мера Григорій Пустовіт.
Депутат Павло Данильчук вважає, що дати у вересні не мають ніякої прив’язки до історії, хоча Луцьк має багате минуле. Він закликав не голосувати за призначення святкування Дня міста у другу суботу та неділю вересня.
У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.
Начальник відділу зв’язків з громадськістю Олена Макарова розповіла, що у листопаді та грудні 2018 року проводили опитування серед лучан щодо того, коли варто відзначати День міста. Більшість опитаних проголосувала за відзначення цього свята у другу суботу та неділю вересня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: День Луцька у вересні: за і проти. ВІДЕО
Серед усіх запропонованих пропозицій чимало голосів набрали також варіанти: у серпні на День Незалежності та у травні на свято літнього Миколи Чудотворця.
Загалом в опитуванні взяли участь 23 тисячі 813 лучан, які працюють в галузях освіти, культури, охорони здоров’я, відвідувачі ЦНАПу, департаменту соцполітики.
Натомість депутат Алла Надточій зауважила, що під час експериментального проведення Дня міста у 2018 році людей було дуже мало і мало хто розумів, що саме відзначають. До того ж, майже не було студентів.
«Коли ми говорили минулого року про дату – другу суботу та неділю вересня – була мета залучити якомога більше людей. У 2018 році людей було набагато більше, аніж у 2017 році. Словом, ми побачили зміни до позитивного. Обрана в опитування дата – оптимальний варіант. Ми будемо рекламувати цю подію і запрошувати всіх наперед», - повідомив в.о. мера Григорій Пустовіт.
Депутат Павло Данильчук вважає, що дати у вересні не мають ніякої прив’язки до історії, хоча Луцьк має багате минуле. Він закликав не голосувати за призначення святкування Дня міста у другу суботу та неділю вересня.
У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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