День Луцька святкуватимуть у вересні

У Луцьку перенесли дату святкування Дня міста на другу суботу та неділю вересня.Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.Начальник відділу зв’язків з громадськістюрозповіла, що у листопаді та грудні 2018 року проводили опитування серед лучан щодо того, коли варто відзначати День міста. Більшість опитаних проголосувала за відзначення цього свята у другу суботу та неділю вересня.Серед усіх запропонованих пропозицій чимало голосів набрали також варіанти: у серпні на День Незалежності та у травні на свято літнього Миколи Чудотворця.Загалом в опитуванні взяли участь 23 тисячі 813 лучан, які працюють в галузях освіти, культури, охорони здоров’я, відвідувачі ЦНАПу, департаменту соцполітики.Натомість депутатзауважила, що під час експериментального проведення Дня міста у 2018 році людей було дуже мало і мало хто розумів, що саме відзначають. До того ж, майже не було студентів.«Коли ми говорили минулого року про дату – другу суботу та неділю вересня – була мета залучити якомога більше людей. У 2018 році людей було набагато більше, аніж у 2017 році. Словом, ми побачили зміни до позитивного. Обрана в опитування дата – оптимальний варіант. Ми будемо рекламувати цю подію і запрошувати всіх наперед», - повідомив в.о. мераДепутатвважає, що дати у вересні не мають ніякої прив’язки до історії, хоча Луцьк має багате минуле. Він закликав не голосувати за призначення святкування Дня міста у другу суботу та неділю вересня.У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення.