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«Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами

«Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко прокоментував ситуацію із підпалом техніки, що належить родині голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.

Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.

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За словами Олександра Савченка, така політична сила, як «УКРОП» звикла «душити» опонентів «тупими, гопнічеськими, бандитськими» методами. Підтвердження цьому – неодноразові злочини, які вчинялися щодо тих, хто говорив правду про «УКРОП», висловлював незадоволення його діями тощо. Останній яскравий приклад – підпал техніки дружини Юрія Семенюка, який, за словами Савченка, «…самовіддано вірить в те, що державу мають будувати люди, які вміють це робити, а не ті, що там побудували шалаші втридорога на Буковелі і після цього відчувають себе господарями землі».

Зазначимо, голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк вважає, що у підпалі техніки його дружини винні його політичні опоненти з «УКРОПу».

«Я сьогодні зранку прочитав виступ ректора одного з луцьких вишів Петра Савчука, що він вважає «УКРОП» злочинним угрупуванням. Ми вважаємо, що йому тепер теж треба захист, бо інакше у нього теж може щось згоріти, чи голову пробити, як це було зроблено колись з моїм тепер вже заступником Денисом П'ятигорцем, як це було зроблено з чоловіком Юлії Вусенко і багатьма іншими. Почерк той самий. Навіть не хочуть фантазувати. Спосіб тупий, гопніческий, бандитський», - сказав Савченко.

Тож очільник області звернувся до Президента України і доповів про ситуацію, яка склалася в області. Савченко сподівається, що Порошенко знайде методи допомогти області подолати такі явища.

«Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісниками Ігоря Палиці на Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я. Паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей. Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я. Однозначно, чого б мені це не вартувало», - впевнено сказав голова ОДА.

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Теги: Олександр Савченко, УКРОП, розправа, підпал
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Коментарі 2
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А чого просто правохоронним органам не провести перевірку діяльності укропців - там їх хоч сьогодні в тюрму відправляй, одне захоплення міськради і невиконання рішень суду чого варті!
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+100500! Звільніть Луцьк і Волинь від тої зеленої брехливої злочинної напасті! Рейдернули місто, тепер хочуть рейдернути всю область, прийняли незаконний бюджет області, пробують захопити владу в ОТГ! Не вийде! Досить! Хай валять в Швейцарію, і там так спробують - швиденько за грати потраплять! СТОП УКРОП!
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