«Спосіб тупий, гопнічеський, бандитський», – Савченко про розправу «УКРОПу» над опонентами

Олександр Савченко прокоментував ситуацію із підпалом техніки, що належить родині голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.



Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.



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За словами Олександра Савченка, така політична сила, як «УКРОП» звикла «душити» опонентів «тупими, гопнічеськими, бандитськими» методами. Підтвердження цьому – неодноразові злочини, які вчинялися щодо тих, хто говорив правду про «УКРОП», висловлював незадоволення його діями тощо. Останній яскравий приклад –



Зазначимо, голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк вважає, що у підпалі техніки його дружини



«Я сьогодні зранку прочитав виступ ректора одного з луцьких вишів Петра Савчука, що він вважає «УКРОП» злочинним угрупуванням. Ми вважаємо, що йому тепер теж треба захист, бо інакше у нього теж може щось згоріти, чи голову пробити, як це було зроблено колись з моїм тепер вже заступником Денисом П'ятигорцем, як це було зроблено з чоловіком Юлії Вусенко і багатьма іншими. Почерк той самий. Навіть не хочуть фантазувати. Спосіб тупий, гопніческий, бандитський», - сказав Савченко.



Тож очільник області звернувся до Президента України і доповів про ситуацію, яка склалася в області. Савченко сподівається, що Порошенко знайде методи допомогти області подолати такі явища.



«Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісниками Ігоря Палиці на Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я. Паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей. Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я. Однозначно, чого б мені це не вартувало», - впевнено сказав голова ОДА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської ОДАпрокоментував ситуацію із підпалом техніки, що належить родині голови Підгайцівської ОТГ Юрія Семенюка.Про це йшлося сьогодні, 30 січня, під час брифінгу в ОДА.За словами Олександра Савченка, така політична сила, як «УКРОП» звикла «душити» опонентів «тупими, гопнічеськими, бандитськими» методами. Підтвердження цьому – неодноразові злочини, які вчинялися щодо тих, хто говорив правду про «УКРОП», висловлював незадоволення його діями тощо. Останній яскравий приклад – підпал техніки дружини Юрія Семенюка , який, за словами Савченка, «…самовіддано вірить в те, що державу мають будувати люди, які вміють це робити, а не ті, що там побудували шалаші втридорога на Буковелі і після цього відчувають себе господарями землі».Зазначимо, голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк вважає, що у підпалі техніки його дружини винні його політичні опоненти з «УКРОПу» «Я сьогодні зранку прочитав виступ ректора одного з луцьких вишів Петра Савчука, що він вважає «УКРОП» злочинним угрупуванням. Ми вважаємо, що йому тепер теж треба захист, бо інакше у нього теж може щось згоріти, чи голову пробити, як це було зроблено колись з моїм тепер вже заступником, як це було зроблено з чоловікомі багатьма іншими. Почерк той самий. Навіть не хочуть фантазувати. Спосіб тупий, гопніческий, бандитський», - сказав Савченко.Тож очільник області звернувся до Президента України і доповів про ситуацію, яка склалася в області. Савченко сподівається, щознайде методи допомогти області подолати такі явища.«Відразу звертаюся до представників «УКРОПу», які є намісниками Ігоря Палиці на Волині, враховуючи, що він здебільшого перебуває поза межами України: не чіпайте людей, які повірили мені і повірили владі. Хочете, мені машину спаліть, хочете – ви знаєте мою декларацію, є що палити, у вас є сірники, бензин, здоров’я. Паліть на здоров’я. Бийте мене, не чіпайте людей. Мене можна побити, я, може, злякаюся і поїду (це я іронічно кажу). Але люди рано чи пізно піднімуться, і підніму їх я. Однозначно, чого б мені це не вартувало», - впевнено сказав голова ОДА.

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