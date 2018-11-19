вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»

Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Громадянський рух «СВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь» організували для луцьких пенсіонерів безкоштовний перегляд художнього фільму «Зелена Книга».

Лучани відвідали кіносеанс у середу, 30 січня, пише інтернет-видання «Волинь24».

Зазначимо, що показ відбувся у рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».

Як розповідає координатор проекту Євгеній Мікоян, обрали фільм за легкий сюжет та цінності, які він пропагує. Також стрічка є першим претендентом на Оскар.
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»

«Ми завжди ретельно обираємо фільми, який хочемо показати нашим пенсіонерам. Комедійна драма «Зелена книга» заснована на реальних подіях. Думаю, глядачі оцінять кінострічку. Більшість присутніх вже не вперше відвідують наші кіносеанси, для них це стало доброю традицією», – каже організатор.

Лучанка Людмила поділилася враженнями від перегляду. Зокрема, жінка запевняє, що стрічка викликала лише позитивні емоції та змушує задуматися.

«Відмінні актори, справжня історія про дружбу, легка комедія, правильні думки про якщо і не прийнятті рівноправності рас, то хоча б толерантності.

Загалом фільм дуже сподобався. На жаль, у радянські часи для нас приховували більшість того, що відбувалося закордоном тому переглядати було особливо цікаво», – розповідає пенсіонерка.

Директор РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк розповідає, що разом з колективом хочуть показувати цікаве кіно усім категоріям населення.
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»

«РЦ «Промінь» намагається не залишатись осторонь важливих соціальних проектів. Саме тому спільно з MULTIPLEX ми системно підтримуємо ініціативи Громадянського Руху «СВІДОМІ», у тому числі «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».

Ми розуміємо, що у наш час не всі пенсіонери можуть дозволити собі відвідувати кінотеатр, а ми хочемо показати їм якісні художні фільми, які заслуговують на увагу глядача. Цей проект існує уже рік і є чимало позитивних відгуків», – зазначив Грелюк.

Додамо, що захід безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника.

Нагадаємо, проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», який заснований депутатом та меценатом Андрієм Покровським, активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина», «Богемна Рапсодія».
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свідомі, РЦ «Промінь», пенсіонер, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щохвинили Україну покидає дві людини
Сьогодні, 16:05
Кожен європейський політик має лобіювати українські інтереси, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:55
На луцькому проспекті «виросте» багатоповерхівка
Сьогодні, 15:46
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Сьогодні, 15:46
У проекті безліч порушень, – лучанин про багатоповерхівки на Рівненській
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО
19 листопад, 2018, 18:45
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
15 серпень, 2018, 15:24
Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу Івана Котляревського. ФОТО Луцьким пенсіонерам безкоштовно показали виставу Івана Котляревського. ФОТО
03 грудень, 2018, 17:53
Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО Тарас Шкітер підбив підсумки тижня в ефірі «112 Україна». ВІДЕО
04 листопад, 2018, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Миколаєві біля суду чоловік розстріляв подружжя
Сьогодні, 16:12
 0
Успішну спортшколу у Луцькому районі, яку хотіли закрити, передали міській раді
Сьогодні, 16:08
 0
Щохвинили Україну покидає дві людини
Сьогодні, 16:05
 0
Кожен європейський політик має лобіювати українські інтереси, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:55
 0
Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»
Сьогодні, 15:46
 0
Медіа
відео
1/8