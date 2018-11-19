Луцьким пенсіонерам показали стрічку, яку номінували на «Оскар»





Лучани відвідали кіносеанс у середу, 30 січня, пише інтернет-видання



Зазначимо, що показ відбувся у рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».



Як розповідає координатор проекту Євгеній Мікоян, обрали фільм за легкий сюжет та цінності, які він пропагує. Також стрічка є першим претендентом на Оскар.



«Ми завжди ретельно обираємо фільми, який хочемо показати нашим пенсіонерам. Комедійна драма «Зелена книга» заснована на реальних подіях. Думаю, глядачі оцінять кінострічку. Більшість присутніх вже не вперше відвідують наші кіносеанси, для них це стало доброю традицією», – каже організатор.



Лучанка Людмила поділилася враженнями від перегляду. Зокрема, жінка запевняє, що стрічка викликала лише позитивні емоції та змушує задуматися.



«Відмінні актори, справжня історія про дружбу, легка комедія, правильні думки про якщо і не прийнятті рівноправності рас, то хоча б толерантності.



Загалом фільм дуже сподобався. На жаль, у радянські часи для нас приховували більшість того, що відбувалося закордоном тому переглядати було особливо цікаво», – розповідає пенсіонерка.



Директор РЦ «Промінь» Дмитро Грелюк розповідає, що разом з колективом хочуть показувати цікаве кіно усім категоріям населення.



«РЦ «Промінь» намагається не залишатись осторонь важливих соціальних проектів. Саме тому спільно з MULTIPLEX ми системно підтримуємо ініціативи Громадянського Руху «СВІДОМІ», у тому числі «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».



Ми розуміємо, що у наш час не всі пенсіонери можуть дозволити собі відвідувати кінотеатр, а ми хочемо показати їм якісні художні фільми, які заслуговують на увагу глядача. Цей проект існує уже рік і є чимало позитивних відгуків», – зазначив Грелюк.



Додамо, що захід безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника.



Нагадаємо, проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», який заснований депутатом та меценатом Андрієм Покровським, активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина», «Богемна Рапсодія».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський рух «СВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь» організували для луцьких пенсіонерів безкоштовний перегляд художнього фільму «Зелена Книга».Лучани відвідали кіносеанс у середу, 30 січня, пише інтернет-видання «Волинь24» Зазначимо, що показ відбувся у рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».Як розповідає координатор проекту, обрали фільм за легкий сюжет та цінності, які він пропагує. Також стрічка є першим претендентом на Оскар.«Ми завжди ретельно обираємо фільми, який хочемо показати нашим пенсіонерам. Комедійна драма «Зелена книга» заснована на реальних подіях. Думаю, глядачі оцінять кінострічку. Більшість присутніх вже не вперше відвідують наші кіносеанси, для них це стало доброю традицією», – каже організатор.Лучанкаподілилася враженнями від перегляду. Зокрема, жінка запевняє, що стрічка викликала лише позитивні емоції та змушує задуматися.«Відмінні актори, справжня історія про дружбу, легка комедія, правильні думки про якщо і не прийнятті рівноправності рас, то хоча б толерантності.Загалом фільм дуже сподобався. На жаль, у радянські часи для нас приховували більшість того, що відбувалося закордоном тому переглядати було особливо цікаво», – розповідає пенсіонерка.Директор РЦ «Промінь»розповідає, що разом з колективом хочуть показувати цікаве кіно усім категоріям населення.«РЦ «Промінь» намагається не залишатись осторонь важливих соціальних проектів. Саме тому спільно з MULTIPLEX ми системно підтримуємо ініціативи Громадянського Руху «СВІДОМІ», у тому числі «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».Ми розуміємо, що у наш час не всі пенсіонери можуть дозволити собі відвідувати кінотеатр, а ми хочемо показати їм якісні художні фільми, які заслуговують на увагу глядача. Цей проект існує уже рік і є чимало позитивних відгуків», – зазначив Грелюк.Додамо, що захід безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника.Нагадаємо, проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», який заснований депутатом та меценатом Андрієм Покровським, активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина», «Богемна Рапсодія».

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