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Успішну спортшколу у Луцькому районі, яку хотіли закрити, передали міській раді

Успішну спортшколу у Луцькому районі, яку хотіли закрити, передали міській раді
Спортивну школу, що розташована у селі Великий Омеляник на вулиці Володимирській, передали на баланс міської ради.

Про це йшлося у середу, 30 січня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, заклад хотіли закрити, мовляв, відсутні кошти для його фінансування в бюджеті Луцького району, адже після об’єднання територіальних громад всі кошти спрямували на їхній розвиток. Для того, аби спортшкола існувала, потрібно 3,5 мільйона гривень на рік.

Директор дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району Анатолій Фіц повідомляв, що серед 178 шкіл України дитячо-юнацька спортивна школа Луцького району посідає 12-те місце. Тут працюють високопрофесійні тренери, які допомагають дітям здобувати перемоги навіть на міжнародному рівні.

Ігор Поліщук нагадав, що спортшкола фактично знаходиться у місті, там працює професійний колектив, близько половині дітей, які там займаються – лучани. Після об’єднання в ОТГ коштів на утримання спортшколи немає.

Якщо будівлю не передадуть на баланс міської ради – школу закриють. Це ж стосується і будинку культури, що на вулиці Ковельській. Тож депутати підтримали проект рішення. На баланс Луцькради передали й будинок культури.

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Теги: спортшкола, Луцький район
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