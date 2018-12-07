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Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО

Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька покарали водіїв 16-ох автівок, які паркувалися з порушеннями.

"Дехто з них ще й досі не зрозумів, що пішохідні доріжки створені для пішоходів, а зелені зони та дитячі майданчики – не ті місця, де можна залишити свій автомобіль", - йдеться у повідомленні прес-служби муніципалів.

16 складених адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП – це результат роботи інспекторів департаменту муніципальної варти Луцька.

Шість протоколів склали на водіїв в новому сквері на проспекті Волі, 7. Решта – на вулицях Замковій, Конякіна, Кравчука та Євгена Сверстюка.

"Порушують Правила благоустрою нашого міста навіть KOROLі", - прокоментували муніципали.

Перш ніж скласти адмінпротокол, інспектори роз’яснюють власникам автомобілів пункти Правил благоустрою міста та наполягають не повторювати зроблених сьогодні помилок.

"Зателефонувавши на телефон гарячої лінії відділу «Група швидкого реагування» за номером 067-0000-679, кожен лучанин може допомогти нам зробити відомим порушника Правил благоустрою міста Луцька в частині паркування. Зробити це можна й в інший спосіб, написавши в месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, а також на офіційну сторінку Департаменту у соціальній мережі Facebook", - йдеться у повідомленні.

Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО
Луцькі муніципали покарали автохамів. ФОТО


Довідково:
Пункт 2.5.5.1.7. «Правил благоустрою міста Луцька» свідчить про те, що заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах міста та паркувати на них транспортні засоби заборонено.
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: муніципали, паркування
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Коментарі 5
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спочатку міська влада дає дозвіл на будівництво комерційних приміщень та житлових без належної кількості паркомісць а коли люди заселяються\приїджають за покупками інший відділ міської ради їх штрафує.... бізнес по Українськи?
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Стоянка во дворах не запрещена. Понятие "стоянка на тротуаре" относится к тротуарам вдоль дорог (не внутренние дворы и выезды из них), стоянка на газоне также запрещена в случае если сквер уже сдан в эксплуатацию - на данный момент в данных дворах работы не завершены и газоны мы не наблюдаем. На админ.комиссии клерки-клоуны навряд ли своим "судилищем" отменят сей протокол про правонарушение.....после этого "шоу" нужно это незаконное решение обжаловать в суде (из личной практики)
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Муниципалам нашли новое развлечение
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Наші муніципали як пес, а Пес як немає що робити то яйця собі лиже...
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16 авто і це попало в новини ?)
Не смішіть мої підкови.
В мене в дворі кожен вечір близько 20 авто паркуються на газоні перетворюючи двір на болото але поліції на це начхать (викликали)
А тут ради піару штрафанули аж 16 на ціле місто :)
Їх за один день при простому бажанні можна сотнями штрафувать.
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