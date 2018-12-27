У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на проспекті Соборності спіймали чоловіка який раніше скоїв грабіж. У нього виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс, а також кастет.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Вночі 31 січня на проспекті Соборності в Луцьку невідомі особи нанесли тілесні ушкодження громадянину та відібрали грошові кошти.
Повідомлення про грабіж отримали екіпажі патрульних та рота тактико-оперативного реагування.
Екіпаж ТОР, обстежуючи прилеглу територію, виявив підозрілу особу, яка почала втікати і щось викидати на землю.
Чоловіка затримали, при перевірці виявили в нього згорток з зеленою речовиною, схожою на канабіс, а також кастет. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, яка визначала причетність 28-річного затриманого до грабежу.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Вночі 31 січня на проспекті Соборності в Луцьку невідомі особи нанесли тілесні ушкодження громадянину та відібрали грошові кошти.
Повідомлення про грабіж отримали екіпажі патрульних та рота тактико-оперативного реагування.
Екіпаж ТОР, обстежуючи прилеглу територію, виявив підозрілу особу, яка почала втікати і щось викидати на землю.
Чоловіка затримали, при перевірці виявили в нього згорток з зеленою речовиною, схожою на канабіс, а також кастет. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, яка визначала причетність 28-річного затриманого до грабежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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