У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками

У Луцьку на проспекті Соборності спіймали чоловіка який раніше скоїв грабіж. У нього виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс, а також кастет.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Вночі 31 січня на проспекті Соборності в Луцьку невідомі особи нанесли тілесні ушкодження громадянину та відібрали грошові кошти.Повідомлення про грабіж отримали екіпажі патрульних та рота тактико-оперативного реагування.Екіпаж ТОР, обстежуючи прилеглу територію, виявив підозрілу особу, яка почала втікати і щось викидати на землю.Чоловіка затримали, при перевірці виявили в нього згорток з зеленою речовиною, схожою на канабіс, а також кастет. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, яка визначала причетність 28-річного затриманого до грабежу.