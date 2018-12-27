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У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками

У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
У Луцьку на проспекті Соборності спіймали чоловіка який раніше скоїв грабіж. У нього виявили згорток з речовиною, схожою на канабіс, а також кастет.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Вночі 31 січня на проспекті Соборності в Луцьку невідомі особи нанесли тілесні ушкодження громадянину та відібрали грошові кошти.

Повідомлення про грабіж отримали екіпажі патрульних та рота тактико-оперативного реагування.

Екіпаж ТОР, обстежуючи прилеглу територію, виявив підозрілу особу, яка почала втікати і щось викидати на землю.

Чоловіка затримали, при перевірці виявили в нього згорток з зеленою речовиною, схожою на канабіс, а також кастет. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, яка визначала причетність 28-річного затриманого до грабежу.
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками

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Теги: поліція, Луцьк, грабіж, злочин, наркотики, зброя
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