Під Луцьком «Інвестор» продає 4-кімнатну квартиру за акційною ціною*





Оскільки оселя має велику площу – 108, 24 м² – у будівельній компанії



Розташована квартира у третьому будинку житлового комплексу на 4-му і 5-му поверхах.



Яке планування квартири?



На першому рівні розташована кухня, вітальня та лоджія, а на другому – три кімнати. Дві з них – мансардного типу, а третя – звичайна.



На обох рівнях є санвузли.







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Які переваги квартири?



Велика площа. Завдяки цьому здається, що ви перебуваєте у заміському будинку, а не в квартирі. Усі кімнати – просторі, тож це чудовий варіант для великої сім’ї.



Можливість зонування квартири. Якщо в оселі буде мешкати кілька поколінь сім’ї, їх можна розселити на різних поверхах. Наприклад, бабусю з дідусем – на першому поверсі, а їхніх дітей та онуків – на другому.



Якщо такої потреби немає, кімнату на першому поверсі можна облаштувати по-іншому.



Любите відпочинок у веселій компанії? Тоді кімнату можна використовувати для посиденьок з друзями та рідними.



Любите займатись спортом? Там можна облаштувати міні-спортзал з тренажерами чи більярдну.



Працюєте вдома? В такому разі ви легко можете перетворити кімнату на власний офіс, студію чи майстерню.







Можливість зробити неповторний інтер’єр. Дворівневі квартири завжди виглядають ефектно незалежно від дизайну. А якщо над інтер’єром попрацює фахівець, ваша квартира стане справжнім осередком затишку, стилю та краси.



Цікаве оформлення похилих стель у мансардних кімнатах, облаштування оригінальних сходів та простору під ними зроблять житло ексклюзивним. Сюди хотітиметься вертатись після роботи та навчання, аби відпочити та набратись сил.



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Тиша. Житловий комплекс «Юпітер» розташований на межі Луцька та села Липини, тому там не так гамірно, як у місті. Проте й до Луцька недалеко.



Власники автомобілів зможуть припаркуватись біля дому, адже для всіх мешканців передбачили паркомісця.



Наявність ігрового майданчика для дітей. Тут розміщені сучасні атракціони для малечі.



Прибудинкова територія освітлена та озеленена, а сам житловий комплекс обгороджений.







Наявність всіх необхідних комунікацій. Вам не потрібно буде хвилюватися, як розвести по кімнатах електрику та решту комунікацій. Про це подбає забудовник!



Чистова стяжка та штукатурка. Це дасть змогу відразу братись за ремонт у квартирі.



Енергоощадність забезпечать котли фірми «Bosch». Завдяки автономному опаленню ви зможете самі встановлювати, якою має бути температура повітря в квартирі. Відповідно оплачуватимете за фактично спожиті послуги. Також у квартирі встановлять енергозберігаючі вікна.



Тепла підлога. Її облаштують на кухні та в санвузлах.







Які умови купівлі квартири?



Є можливість відтермінувати платежі. Є два варіанти відтермінування: до вересня 2019 року або на 24 місяці.



При цьому необхідно сплатити перший внесок у розмірі 25 % від загальної вартості.



У разі відтермінування виплат до осені ціна житла становитиме 12 000 грн. / м².



Якщо людина оплачуватиме суму протягом двох років, то вартість квартири буде 12 500 грн. / м².



Куди звертатись, щоб придбати квартиру в «Юпітері»?



Телефон відділу продажів:



096 030 20 10



Адреса:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: www.investor.lutsk.ua



E-mail: [email protected]



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер» , що в селі Липини Луцького району, продається 4-кімнатна дворівнева квартира.Оскільки оселя має велику площу – 108, 24 м² – у будівельній компанії «Інвестор» запровадили акцію: вартість одного квадратного метра квартири становить лише 12 000 гривень! – пише Перший Розташована квартира у третьому будинку житлового комплексу на 4-му і 5-му поверхах.На першому рівні розташована кухня, вітальня та лоджія, а на другому – три кімнати. Дві з них – мансардного типу, а третя – звичайна.На обох рівнях є санвузли.. Завдяки цьому здається, що ви перебуваєте у заміському будинку, а не в квартирі. Усі кімнати – просторі, тож це чудовий варіант для великої сім’ї.. Якщо в оселі буде мешкати кілька поколінь сім’ї, їх можна розселити на різних поверхах. Наприклад, бабусю з дідусем – на першому поверсі, а їхніх дітей та онуків – на другому.Якщо такої потреби немає, кімнату на першому поверсі можна облаштувати по-іншому.Любите відпочинок у веселій компанії? Тоді кімнату можна використовувати для посиденьок з друзями та рідними.Любите займатись спортом? Там можна облаштувати міні-спортзал з тренажерами чи більярдну.Працюєте вдома? В такому разі ви легко можете перетворити кімнату на власний офіс, студію чи майстерню.Можливість зробити неповторний інтер’єр. Дворівневі квартири завжди виглядають ефектно незалежно від дизайну. А якщо над інтер’єром попрацює фахівець, ваша квартира стане справжнім осередком затишку, стилю та краси.Цікаве оформлення похилих стель у мансардних кімнатах, облаштування оригінальних сходів та простору під ними зроблять житло ексклюзивним. Сюди хотітиметься вертатись після роботи та навчання, аби відпочити та набратись сил.. Житловий комплекс «Юпітер» розташований на межі Луцька та села Липини, тому там не так гамірно, як у місті. Проте й до Луцька недалеко.Власники автомобілів зможуть припаркуватись біля дому, адже для всіх мешканців передбачили. Тут розміщені сучасні атракціони для малечі.Прибудинкова територія освітлена та озеленена, а сам житловий комплекс обгороджений.. Вам не потрібно буде хвилюватися, як розвести по кімнатах електрику та решту комунікацій. Про це подбає забудовник!. Це дасть змогу відразу братись за ремонт у квартирі.. Завдяки автономному опаленню ви зможете самі встановлювати, якою має бути температура повітря в квартирі. Відповідно оплачуватимете за фактично спожиті послуги. Також у квартирі встановлять енергозберігаючі вікна.. Її облаштують на кухні та в санвузлах.Є можливість відтермінувати платежі. Є два варіанти відтермінування: до вересня 2019 року або на 24 місяці.При цьому необхідно сплатити перший внесок у розмірівід загальної вартості.У разі відтермінування виплат до осені ціна житла становитимеЯкщо людина оплачуватиме суму протягом двох років, то вартість квартири буде: www.investor.lutsk.ua: facebook.com/investorlutsk/: bud.investor

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