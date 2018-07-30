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Супрун виступила за легалізацію медичного канабісу в Україні

Супрун виступила за легалізацію медичного канабісу в Україні
На сайті Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

Чи виправдане таке використання, запитує в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Науковці, лікарі та пацієнти по всьому світу кажуть, що так, - пише Уніан.

Так, медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів.

Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, - нормальна світова практика. Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах.

В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб.

"Щодо України, то в нас повністю заборонено використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Хоча застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів", - наголосила Супрун.

Медичний канабіс застосовують у таких випадках:

◾ Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.

◾ Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.

◾ Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болю.

◾ Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення.

◾ Множинний склероз. Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.

◾ Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню. ◾ Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.

◾ В США медичний канабіс призначають також в разі пост-травматичного синдрому і глаукоми.

◾ Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії.

"Звісно, перед будь-яким призначенням, лікар зважує користь та ризики застосування та виписує споживання таких препаратів лише за необхідності. Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині... Долучайтесь та підписуйте петицію на сайті ВРУ", - закликала в.о. глави МОЗ.

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Теги: канабіс, марихуана, наркотики, Супрун
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