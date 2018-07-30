Супрун виступила за легалізацію медичного канабісу в Україні





Чи виправдане таке використання, запитує в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Науковці, лікарі та пацієнти по всьому світу кажуть, що так, - пише



Так, медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів.



Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, - нормальна світова практика. Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах.



В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб.



"Щодо України, то в нас повністю заборонено використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Хоча застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів", - наголосила Супрун.



Медичний канабіс застосовують у таких випадках:



◾ Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.



◾ Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.



◾ Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болю.



◾ Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення.



◾ Множинний склероз. Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.



◾ Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню. ◾ Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.



◾ В США медичний канабіс призначають також в разі пост-травматичного синдрому і глаукоми.



◾ Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії.



"Звісно, перед будь-яким призначенням, лікар зважує користь та ризики застосування та виписує споживання таких препаратів лише за необхідності. Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині... Долучайтесь та підписуйте петицію на сайті ВРУ", - закликала в.о. глави МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.Чи виправдане таке використання, запитує в.о. глави МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Науковці, лікарі та пацієнти по всьому світу кажуть, що так, - пише Уніан Так, медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів.Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, - нормальна світова практика. Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах.В Ізраїлі, Румунії, Македонії та Пуерто Ріко канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб."Щодо України, то в нас повністю заборонено використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Хоча застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів", - наголосила Супрун.Медичний канабіс застосовують у таких випадках:◾ Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.◾ Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.◾ Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болю.◾ Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення.◾ Множинний склероз. Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.◾ Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню. ◾ Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.◾ В США медичний канабіс призначають також в разі пост-травматичного синдрому і глаукоми.◾ Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії."Звісно, перед будь-яким призначенням, лікар зважує користь та ризики застосування та виписує споживання таких препаратів лише за необхідності. Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині... Долучайтесь та підписуйте петицію на сайті ВРУ", - закликала в.о. глави МОЗ.

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