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Водій луцької маршрутки накричав на людину з інвалідністю, - соцмережі

Водій луцької маршрутки накричав на людину з інвалідністю, - соцмережі
Водія маршрутного таксі № 26 звинувачують в тому, що він нібито накричав на пасажирку.

Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк"
написала Ivanna Areshkova.

"Водій хам, наарав на мою маму, хоча йому показали посвідчення інваліда. Доказати цьому водію, було невинослимо. Водій ,що перевозить людей, немає право хамити, хворій людині, яка їде із супроводжуючим. Вдячна чоловіку, що біля Променя виходив, заступився!", - йдеться в дописі.
Водій луцької маршрутки накричав на людину з інвалідністю, - соцмережі

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Теги: маршрутка, конфлікт
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