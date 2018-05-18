Водій луцької маршрутки накричав на людину з інвалідністю, - соцмережі





Про це у facebook-спільноті "

написала Ivanna Areshkova.



"Водій хам, наарав на мою маму, хоча йому показали посвідчення інваліда. Доказати цьому водію, було невинослимо. Водій ,що перевозить людей, немає право хамити, хворій людині, яка їде із супроводжуючим. Вдячна чоловіку, що біля Променя виходив, заступився!", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія маршрутного таксі № 26 звинувачують в тому, що він нібито накричав на пасажирку.Про це у facebook-спільноті " Теревені про Луцьк написала"Водій хам, наарав на мою маму, хоча йому показали посвідчення інваліда. Доказати цьому водію, було невинослимо. Водій ,що перевозить людей, немає право хамити, хворій людині, яка їде із супроводжуючим. Вдячна чоловіку, що біля Променя виходив, заступився!", - йдеться в дописі.

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