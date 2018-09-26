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На Волині зловили нетверезих чоловіків, які рубали ліс

На Волині зловили нетверезих чоловіків, які рубали ліс
У лісництві на Волині затримали п'яних чоловіків, які незаконно рубали деревину. Зазначають, що при затриманні вони поводили себе агресивно.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Під час чергового рейду працівниками державної лісової охорони ДП «Любомльське ЛГ» виявили незаконну порубку деревини.

У результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити, що лісопорушення скоїли мешканці с. Нудиже Любомльського району.

До проведення оперативних дій були залучені співробітники Любомльського ВП ГУНП у Волинській області. Адже зловмисники, які своїми діями завдали шкоди на суму майже 23 тис. грн, намагалися втекти з місця вчинення лісопорушення та відмовлялися від дачі пояснень, були в стані алкогольного сп’яніння та поводили себе агресивно.

За фактом тримають слідчі дії.

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Теги: ліс, Волинь, злочин
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