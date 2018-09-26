На Волині зловили нетверезих чоловіків, які рубали ліс
Сьогодні, 16:00
У лісництві на Волині затримали п'яних чоловіків, які незаконно рубали деревину. Зазначають, що при затриманні вони поводили себе агресивно.
Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Під час чергового рейду працівниками державної лісової охорони ДП «Любомльське ЛГ» виявили незаконну порубку деревини.
У результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити, що лісопорушення скоїли мешканці с. Нудиже Любомльського району.
До проведення оперативних дій були залучені співробітники Любомльського ВП ГУНП у Волинській області. Адже зловмисники, які своїми діями завдали шкоди на суму майже 23 тис. грн, намагалися втекти з місця вчинення лісопорушення та відмовлялися від дачі пояснень, були в стані алкогольного сп’яніння та поводили себе агресивно.
За фактом тримають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Під час чергового рейду працівниками державної лісової охорони ДП «Любомльське ЛГ» виявили незаконну порубку деревини.
У результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити, що лісопорушення скоїли мешканці с. Нудиже Любомльського району.
До проведення оперативних дій були залучені співробітники Любомльського ВП ГУНП у Волинській області. Адже зловмисники, які своїми діями завдали шкоди на суму майже 23 тис. грн, намагалися втекти з місця вчинення лісопорушення та відмовлялися від дачі пояснень, були в стані алкогольного сп’яніння та поводили себе агресивно.
За фактом тримають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку муніципали активно ловлять «автоандонів». ФОТО
Сьогодні, 16:13
На Волині зловили нетверезих чоловіків, які рубали ліс
Сьогодні, 16:00
Влада Луцька пригрозила головам ОСББ «розірванням співпраці» через можливі виборчі схеми
Сьогодні, 15:49
Медіа