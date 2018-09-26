На Волині зловили нетверезих чоловіків, які рубали ліс

У лісництві на Волині затримали п'яних чоловіків, які незаконно рубали деревину. Зазначають, що при затриманні вони поводили себе агресивно.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.Під час чергового рейду працівниками державної лісової охорони ДП «Любомльське ЛГ» виявили незаконну порубку деревини.У результаті оперативних дій лісової охорони вдалося встановити, що лісопорушення скоїли мешканці с. Нудиже Любомльського району.До проведення оперативних дій були залучені співробітники Любомльського ВП ГУНП у Волинській області. Адже зловмисники, які своїми діями завдали шкоди на суму майже 23 тис. грн, намагалися втекти з місця вчинення лісопорушення та відмовлялися від дачі пояснень, були в стані алкогольного сп’яніння та поводили себе агресивно.За фактом тримають слідчі дії.