Туман в Україні протримається до наступного тижня
Сьогодні, 18:33
На більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня.
Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.
“Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.
Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.
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Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.
“Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.
Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.
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