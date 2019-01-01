Туман в Україні протримається до наступного тижня





Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту



“Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.



Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня.Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН “Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.

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