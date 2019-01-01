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Туман в Україні протримається до наступного тижня

Туман в Україні протримається до наступного тижня
На більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі журналісту УНН.

“Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня”, - зазначив синоптик.

Сьогодні в Україні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.

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Теги: погода, прогноз
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